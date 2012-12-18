Ставь лайки и следи за новостями
Пример работы с CSV файлом, как с таблицей - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4056
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Скрипт демонстрирует работу с таблицей, единственным нюансом является необходимость знать кол-во столбцов.
news.txt нужно переделать в csv с разделителем ";", или любым другим но при этом в коде
filehandle=FileOpen("News.csv",FILE_READ|FILE_CSV|FILE_ANSI,';');
вместо ";" поставить свой символ.
Такой подход позволяет работать с каждой строчкой отдельно, а наличие первого столбца "Code" всегда поможет узнать где в таблице находится искомое значение
