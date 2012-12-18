CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Пример работы с CSV файлом, как с таблицей - скрипт для MetaTrader 5

Denis Lazarev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4056
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт демонстрирует работу с таблицей, единственным нюансом является необходимость знать кол-во столбцов.

news.txt нужно переделать в csv с разделителем ";", или любым другим но при этом в коде

filehandle=FileOpen("News.csv",FILE_READ|FILE_CSV|FILE_ANSI,';');

вместо ";" поставить свой символ.

Такой подход позволяет работать с каждой строчкой отдельно, а наличие первого столбца "Code" всегда поможет узнать где в таблице находится искомое значение

Выводимый результат работы скрипта


Упрощенный класс кольцевого буфера CArrayRing256 Упрощенный класс кольцевого буфера CArrayRing256

Класс является упрощенной версией CArrayRing: имеет предопределенный фиксированный размер в 256 элементов, быстрее, и позволяет самостоятельно организовывать внутри советника или индикатора минитаймсерии, индикаторные минибуфера, короткие буфера для хранения промежуточных потоковых данных.

Breakout Bars Trend v2 Breakout Bars Trend v2

Вторая (исправленная и дополненная) версия альтернативного индикатора для определения тренда на основе пробойных баров и расстояния от экстремумов. Добавлены уровни разворота и размеры предыдущих трендов.

X-bars Fractals X-bars Fractals

Индикатор X-bars Fractals позволяет отдельно указывать кол-во баров слева и справа от фрактала. Хорошо подходит для определения как локальных, так и глобальных экстремумов.

DecEMA DecEMA

Мувинг, представляющий из себя линейную комбинацию последовательных сглаживаний кривой EMA алгоритмом экспоненциального скользящего среднего (EMA).