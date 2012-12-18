Скрипт демонстрирует работу с таблицей, единственным нюансом является необходимость знать кол-во столбцов.

news.txt нужно переделать в csv с разделителем ";", или любым другим но при этом в коде

filehandle= FileOpen ( "News.csv" , FILE_READ | FILE_CSV | FILE_ANSI , ';' );

вместо ";" поставить свой символ.

Такой подход позволяет работать с каждой строчкой отдельно, а наличие первого столбца "Code" всегда поможет узнать где в таблице находится искомое значение



