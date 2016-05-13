und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Ein Beispiel wie man CSV-Dateien wie Tabellen verarbeitet - Skript für den MetaTrader 5
1237
Das Skript demonstriert die Arbeit mit der Tabelle von der man nur die Anzahl von Spalten wissen muss.
news.txt sollte in eine CSV-Datei mit dem Spaltentrennzeichen ";" konvertiert werden - oder irgendeine andere Datei mit dem selben Code.
filehandle=FileOpen("News.csv",FILE_READ|FILE_CSV|FILE_ANSI,';');
Anstatt von ";" setzen Sie dieses Symbol.
Dieser Ansatz erlaubt es, mit jeder Zeile einzeln zu arbeiten und die erste Spalte "Code" hilft herauszufinden, wo der Suchwert in der Tabelle steht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1380
