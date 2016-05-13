CodeBaseKategorien
Skripte

Ein Beispiel wie man CSV-Dateien wie Tabellen verarbeitet - Skript für den MetaTrader 5

Denis Lazarev
Veröffentlicht:
Das Skript demonstriert die Arbeit mit der Tabelle von der man nur die Anzahl von Spalten wissen muss.

news.txt sollte in eine CSV-Datei mit dem Spaltentrennzeichen ";" konvertiert werden - oder irgendeine andere Datei mit dem selben Code.

filehandle=FileOpen("News.csv",FILE_READ|FILE_CSV|FILE_ANSI,';');

Anstatt von ";" setzen Sie dieses Symbol.

Dieser Ansatz erlaubt es, mit jeder Zeile einzeln zu arbeiten und die erste Spalte "Code" hilft herauszufinden, wo der Suchwert in der Tabelle steht.

Ausgabeergebnisse des Skripts.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1380

