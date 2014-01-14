Participe de nossa página de fãs
Exemplo do trabalho com o arquivo CSV como uma tabela. - script para MetaTrader 5
2247
O script demonstra o trabalho com a tabela onde o único detalhe é a necessidade de saber o número de colunas.
news.txt será convertido para arquivo csv com delimitador ";" ou qualquer outro arquivo, mas no mesmo código.
filehandle=FileOpen("News.csv",FILE_READ|FILE_CSV|FILE_ANSI,';');
Em vez de ";" configure este símbolo.
Tal abordagem permite trabalhar com cada linha separadamente e a primeira coluna do "Código" ajuda a saber onde o valor de pesquisa está na tabela.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1380
