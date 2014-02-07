本类是 CArrayRing 类的简化版本: 它预定义了 256 个元素的固定大小, 它更快, 并且允许在EA交易或指标中作为迷你时间序列, 指标迷你缓冲区, 以及用于保存中间过程流数据的小缓冲区.

基于突破柱和极值距离定义的趋势指标的第二版 (编辑并增添版). 增加了突破水平和前面趋势的大小参数.