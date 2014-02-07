请观看如何免费下载自动交易
本脚本演示了只需要知道列数就可以操作表格.
news.txt 应该用";"分隔符转换为 csv 文件, 或者相同编码的任何其他文件.
filehandle=FileOpen("News.csv",FILE_READ|FILE_CSV|FILE_ANSI,';');
如果不使用 ";" 在此设置符号.
使用这样的方法单独处理每一行, 第一列"Code"用于在表格中搜索数值.
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1380
