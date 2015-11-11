CodeBaseSecciones
ColorZerolagHLR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
785
(17)
hlr.mq5 (5.78 KB) ver
ColorZerolagHLR.mq5 (11.15 KB) ver
Este análogo del oscilador normalizado HighestLowestRange forma sus indicaciones usando cinco indicadores HighestLowestRange (HLR).

Todas las variables cuyos valores se puedan cambiar, se representan con los parámetros externos del indicador. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los valores de estas variables son, en cierto sentido, interdependientes, ¡y su selección deber realizarse con sumo cuidado!

Los parámetros de entrada del tipo FactorN representan el peso específico de las indicaciones del oscilador HighestLowestRange con un número N en el valor general del indicador final.

Fig. 1. Indicador ColorZerolagHLR

Exp_HullTrendOSMA Exp_HullTrendOSMA

El experto Exp_HullTrendOSMA está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del histograma HullTrendOSMA.

HullTrendOSMA_HTF HullTrendOSMA_HTF

Indicador HullTrendOSMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorZerolagHLR_HTF ColorZerolagHLR_HTF

Indicador ColorZerolagHLR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_ColorZerolagHLR Exp_ColorZerolagHLR

Experto Exp_ColorZerolagHLR con entrada al cambiar el color de la nube del indicador ColorZerolagHLR.