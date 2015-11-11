CodeBaseSecciones
ColorZerolagHLR_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
903
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
hlr.mq5 (5.78 KB) ver
colorzerolaghlr.mq5 (11.15 KB) ver
colorzerolaghlr_htf.mq5 (10.57 KB) ver
Indicador ColorZerolagHLR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorZerolagHLR.mq5.

Fig. 1. Indicador ColorZerolagHLR_HTF

