ColorZerolagHLR - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Das ist das Analoge des normalisierten Oszillators HighestLowestRange, erzeugt seine Messwerte unter Verwendung von fünf Indikatoren HighestLowestRange (HLR).

Alle Variablen, deren Werte variiert werden können, wurden mit externen Indikatorsparametern dargestellt. Es sollte jedoch die Tatsache berücksichtigt werden, dass die Werte dieser Variablen voneinander abhängig sind, und ihre Auswahl sollte sorgfältiger durchgeführt werden!

Die Eingangsvariablen des Typs FactorN stellen größtenteils der Messwerte des Oszillators HighestLowestRange mit der Nummer N im Gesamtwert des endgültigen Indikators dar.

in Abb.1. Der Indikator ColorZerolagHLR

Exp_HullTrendOSMA Exp_HullTrendOSMA

Der Experte Exp_HullTrendOSMA wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des Histogramms HullTrendOSMA gebaut.

HullTrendOSMA_HTF HullTrendOSMA_HTF

Der Indikator HullTrendOSMA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

ColorZerolagHLR_HTF ColorZerolagHLR_HTF

Der Indikator ColorZerolagHLR mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_ColorZerolagHLR Exp_ColorZerolagHLR

Der Experte Advisor Exp_ColorZerolagHLR handelt im Markt, wenn die Wolke des Indikators ColorZerolagHLR ihre Farbe ändert.