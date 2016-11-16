コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorZerolagHLR - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
709
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
この正規化されたHighestLowestRangeオシレータバリアントは5つのHighestLowestRange(HLR) 指標に基づいて計算されます。

すべての編集可能な変数は、指標の入力パラメータとして実装されています。しかし、これらの変数がある程度相互に依存していることに注意して、より慎重にそれらを調整する必要があります。

FactorN入力変数は、1からNの各HighestLowestRangeの総指標値での重みを表します。


図1　ColorZerolagHLR指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13794

