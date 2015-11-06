CodeBaseSeções
ColorZerolagHLR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
999
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Esta variante do oscilador HighestLowestRange é calculado com base em cinco indicadores HighestLowestRange.

Todas as variáveis ​​editáveis ​​são implementadas como parâmetros de entrada do indicador. No entanto lembre-se que estas variáveis ​​são interdependentes em certa medida, logo você deve ajustá-las com mais cuidado!

Variáveis ​​de entrada FactorN representam o peso de unidade do HighestLowestRange com N número no valor total do indicador.

Fig.1. O indicador ColorZerolagHLR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13794

Exp_HullTrendOSMA Exp_HullTrendOSMA

O Expert Advisor Exp_HullTrendOSMA é baseado na reversão da direção do histograma HullTrendOSMA.

HullTrendOSMA_HTF HullTrendOSMA_HTF

O indicador HullTrendOSMA com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

ColorZerolagHLR_HTF ColorZerolagHLR_HTF

O indicador ColorZerolagHLR com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

Exp_ColorZerolagHLR Exp_ColorZerolagHLR

O Expert Advisor Exp_ColorZerolagHLR entra no mercado quando o indicador tipo nuvem ColorZerolagHLR muda de cor.