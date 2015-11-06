Participe de nossa página de fãs
Esta variante do oscilador HighestLowestRange é calculado com base em cinco indicadores HighestLowestRange.
Todas as variáveis editáveis são implementadas como parâmetros de entrada do indicador. No entanto lembre-se que estas variáveis são interdependentes em certa medida, logo você deve ajustá-las com mais cuidado!
Variáveis de entrada FactorN representam o peso de unidade do HighestLowestRange com N número no valor total do indicador.
Fig.1. O indicador ColorZerolagHLR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13794
