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Индикаторы

ColorZerolagHLR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1817
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Этот аналог нормированного осциллятора HighestLowestRange формирует свои показания, используя пять индикаторов HighestLowestRange (HLR).

Все переменные, значения которых можно варьировать, представлены внешними параметрами индикатора. Однако следует учесть тот факт, что значения этих переменных являются в некотором смысле взаимозависимыми, и их подбор следует производить более тщательно!

Входные переменные типа FactorN представляют удельный вес показаний осциллятора HighestLowestRange с номером N в общем значении итогового индикатора.

Рис.1. Индикатор ColorZerolagHLR

Рис.1. Индикатор ColorZerolagHLR

Exp_HullTrendOSMA Exp_HullTrendOSMA

Эксперт Exp_HullTrendOSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы HullTrendOSMA.

HullTrendOSMA_HTF HullTrendOSMA_HTF

Индикатор HullTrendOSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorZerolagHLR_HTF ColorZerolagHLR_HTF

Индикатор ColorZerolagHLR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ColorZerolagHLR Exp_ColorZerolagHLR

Эксперт Exp_ColorZerolagHLR со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagHLR.