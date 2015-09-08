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ColorZerolagHLR - индикатор для MetaTrader 5
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Этот аналог нормированного осциллятора HighestLowestRange формирует свои показания, используя пять индикаторов HighestLowestRange (HLR).
Все переменные, значения которых можно варьировать, представлены внешними параметрами индикатора. Однако следует учесть тот факт, что значения этих переменных являются в некотором смысле взаимозависимыми, и их подбор следует производить более тщательно!
Входные переменные типа FactorN представляют удельный вес показаний осциллятора HighestLowestRange с номером N в общем значении итогового индикатора.
Рис.1. Индикатор ColorZerolagHLR
Эксперт Exp_HullTrendOSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы HullTrendOSMA.HullTrendOSMA_HTF
Индикатор HullTrendOSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор ColorZerolagHLR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_ColorZerolagHLR
Эксперт Exp_ColorZerolagHLR со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagHLR.