此为 HighestLowestRange 标准振荡器的变种, 计算基于五条 HighestLowestRange (HLR) 指标。
所有的可编辑变量作为指标输入参数。但是，请记住，这些变量在一定程度上是相互依赖，所以您应该仔细地调整它们！
FactorN 输入变量代表全部指标数值中的 N 个数量的 HighestLowestRange 单位权重。
图例.1. ColorZerolagHLR 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13794
Exp_HullTrendOSMA
此 Exp_HullTrendOSMA EA 基于 HullTrendOSMA 直方条的方向反转。HullTrendOSMA_HTF
指标 HullTrendOSMA 在输入参数中有时间帧选项。
ColorZerolagHLR_HTF
指标 ColorZerolagHLR 在输入参数中有时间帧选项。Exp_ColorZerolagHLR
当 ColorZerolagHLR 指标的云改变其颜色时，Exp_ColorZerolagHLR EA 入场。