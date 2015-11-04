代码库部分
ColorZerolagHLR - MetaTrader 5脚本

hlr.mq5 (5.78 KB) 预览
ColorZerolagHLR.mq5 (11.15 KB) 预览
此为 HighestLowestRange 标准振荡器的变种, 计算基于五条 HighestLowestRange (HLR) 指标。

所有的可编辑变量作为指标输入参数。但是，请记住，这些变量在一定程度上是相互依赖，所以您应该仔细地调整它们！

FactorN 输入变量代表全部指标数值中的 N 个数量的 HighestLowestRange 单位权重。

图例.1. ColorZerolagHLR 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13794

