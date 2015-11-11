CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_ColorZerolagHLR - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
718
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
hlr.mq5 (5.78 KB) ver
colorzerolaghlr.mq5 (11.15 KB) ver
\MQL5\Experts\
exp_colorzerolaghlr.mq5 (6.48 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Experto Exp_ColorZerolagHLR con entrada al cambiar el color de la nube del indicador ColorZerolagHLR. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cruce entre el oscilador su línea de señal.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores ColorZerolagHLR.ex5 y HLR.ex5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en GBPJPY H4:

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13796

ColorZerolagHLR_HTF ColorZerolagHLR_HTF

Indicador ColorZerolagHLR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorZerolagHLR ColorZerolagHLR

Este análogo del oscilador normalizado HighestLowestRange forma sus indicaciones usando cinco indicadores HighestLowestRange.

Exp_i-AMMA Exp_i-AMMA

El experto Exp_i-AMMA está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento de la media móvil i-AMMA.

iFXAnalyser_HTF iFXAnalyser_HTF

Indicador iFXAnalyser con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.