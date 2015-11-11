Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_ColorZerolagHLR - Asesor Experto para MetaTrader 5
Experto Exp_ColorZerolagHLR con entrada al cambiar el color de la nube del indicador ColorZerolagHLR. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cruce entre el oscilador su línea de señal.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores ColorZerolagHLR.ex5 y HLR.ex5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2014 en GBPJPY H4:
Fig.2. Gráfico de resultados de simulación
Indicador ColorZerolagHLR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ColorZerolagHLR
Este análogo del oscilador normalizado HighestLowestRange forma sus indicaciones usando cinco indicadores HighestLowestRange.
El experto Exp_i-AMMA está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento de la media móvil i-AMMA.iFXAnalyser_HTF
Indicador iFXAnalyser con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.