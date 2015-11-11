CodeBaseSecciones
HullTrendOSMA_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
hulltrendosma.mq5 (8.45 KB) ver
hulltrendosma_htf.mq5 (9.28 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador HullTrendOSMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador HullTrendOSMA.mq5.

Fig. 1. Indicador HullTrendOSMA_HTF

Exp_Ichimoku_Osc Exp_Ichimoku_Osc

El experto Exp_Ichimoku_Osc está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento de la línea de señal del indicador Ichimoku_Osc.

Exp_iAnchMom Exp_iAnchMom

El experto Exp_iAnchMom está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del histograma iAnchMom.

Exp_HullTrendOSMA Exp_HullTrendOSMA

El experto Exp_HullTrendOSMA está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del histograma HullTrendOSMA.

ColorZerolagHLR ColorZerolagHLR

Este análogo del oscilador normalizado HighestLowestRange forma sus indicaciones usando cinco indicadores HighestLowestRange.