Breakout Bars Trend v2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
1%デルタでのBreakout Bars Trend v2 指標 ：
推奨：
- 主な目的は、参入/エグジットポイントを決定するために他の設定の使用を含むトレンド方向の定義です。
- それは独立的に使えます。例えば、最後の3~4シリーズが含まれている場合、1~3のブレークスルーは明確な方向のないもみ合い相場を語り、その後にはおそらく「長い」トレンドが現れます。
注意事項：
指標の正しい表示には、チャートのプロパティ（F8） - 「一般」に移動して 「上記のチャート」パラメータからチェックを外します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1378
