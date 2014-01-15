Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
starter - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1184
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El Asesor Experto desarrollado por un autor desconocido se ha reescrito desde MQL4 y fue publicado originalmente aquí https://www.mql5.com/ru/code/8515 por Collector.
El funcionamiento del Asesor Experto requiere el uso del indicador Laguerre.
¿Cómo funciona?
Si Laguerre es igual a 0, МА se mueve al alza, CCI está por debajo del nivel - es señal de compra. Si Laguerre es igual a 1, МА se mueve a la baja, CCI está por encima del nivel - es señal de venta.
El tamaño del lote para las posiciones que se abrirán puede ser fijo o proporcional al margen libre. En caso de pérdida de las operaciones el volumen de la posición se puede reducir.
Una posición se cierra cuando Laguerre va en la dirección opuesta. Una posición de compra se cierra en un valor mayor que 0.9 y una posición de venta se cierra en un valor menor que 0.1.
El Stop Loss y Take Profit se pueden establecer para la apertura de la posición. En vez de Stop Loss y Take Profit real, las posiciones pueden ser cerradas al alcanzar un nivel de pérdida o ganancia.
La imagen muestra el rendimiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias.
Parámetros
- Lots - Lote; si el valor es 0, se utiliza el valor MaximumRisk .
- MaximumRisk - Riesgo (se utiliza si Lots = 0).
- DecreaseFactor - Factor de reducción del lote después de perder operaciones. 0 - reducción deshabilitada. Cuanto menor sea el valor, mayor es la reducción. Cuando no sea posible reducir el tamaño del lote, se abre la posición con el lote mínimo.
- StopLoss - Stop Loss en puntos; 0 - no Stop Loss.
- TakeProfit - Take Profit en puntos; 0 - no Take Profit.
- VirtualSLTP - Stop Loss y Take Profit no están establecidos. En cambio, una posición se cierra al llegar a la pérdida o ganancia según se especifica en los parámetros Stoploss y TakeProfit.
- LagGamma - Parámetro del indicador Laguerre.
- CCIPeriod - Periodo del CCI.
- CCIPrice - Precio del CCI.
- CCILevel - Nivel del CCI level.
- MAPeriod - Periodo de MA.
- MAShift - Cambio de la MA.
- MAMethod - Método de la MA.
- MAPrice - Precio de la MA.
- Shift - La barra en la que se comprueban los valores de los indicadores: 0 - nueva barra formanda, 1 - primera barra completada.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1087
Sistema de trading basado en el cambio de dirección de una curva de Bézier universal.La clase simplificada del buffer circular CArrayRing256
Esta clase es la versión simplificada de la clase CArrayRing: tiene un tamaño predeterminado fijo de 256 elementos, es más rápido y permite organizar una mini serie, indicador minibuffers, buffers de tamaños cortos para almacenar datos intermedios corrientes dentro del EA o del indicador.
La segunda versión (editada y agregada) del indicador alternativo para la definición de la tendencia basada en las barras de ruptura (breakthrough) y distancia de extremums. Se añaden los niveles de ruptura y el tamaño de las tendencias anteriores.SHE_kanskigor
El Asesor Experto abre una posición a la hora especificada en la dirección opuesta a la de la barra diaria de ayer.