El Asesor Experto desarrollado por un autor desconocido se ha reescrito desde MQL4 y fue publicado originalmente aquí https://www.mql5.com/ru/code/8515 por Collector.

El funcionamiento del Asesor Experto requiere el uso del indicador Laguerre.

¿Cómo funciona?



Si Laguerre es igual a 0, МА se mueve al alza, CCI está por debajo del nivel - es señal de compra. Si Laguerre es igual a 1, МА se mueve a la baja, CCI está por encima del nivel - es señal de venta.

El tamaño del lote para las posiciones que se abrirán puede ser fijo o proporcional al margen libre. En caso de pérdida de las operaciones el volumen de la posición se puede reducir.

Una posición se cierra cuando Laguerre va en la dirección opuesta. Una posición de compra se cierra en un valor mayor que 0.9 y una posición de venta se cierra en un valor menor que 0.1.

El Stop Loss y Take Profit se pueden establecer para la apertura de la posición. En vez de Stop Loss y Take Profit real, las posiciones pueden ser cerradas al alcanzar un nivel de pérdida o ganancia.

La imagen muestra el rendimiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias.

Parámetros