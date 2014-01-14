Participe de nossa página de fãs
Breakout Bars Trend v2 - indicador para MetaTrader 5
O indicador é uma alternativa a МА e outros indicadores de tendência, ele não usam Médias Móveis e os períodos reagem apenas nos movimentos de preços.
Delta como o parâmetro de inversão,ele não é depositado no fechamento do preço, mas sim nas extremidades, ou seja, nas máximas e mínimas dos preços. Ao mesmo tempo, a condição da curva não é apenas o delta, mas a barra ruptura, isto é, a quebra de um certo nível do preço. Sob a barra de ruptura (a barra com o fechamento "genuíno") significa que a barra está fechando acima da máxima ou abaixo da mínima da barra de preço anterior. O isolamento destas barras é como o aparecimento de uma nova caixa de gráficos de (três) reversão linear.
Nova funcionalidade:
- definição do parâmetro de reversão em pips ou percentual
- ativar/desativar a exibição dos níveis de reversão
- ativar/desativar a visualização de informações das últimas tendências
- quando exibir os dados mais recentes, além do número das barras de ruptura das tendências anteriores, exibe também seu tamanho em pips (a partir do preço da primeira barra para o fechamento do preço da próxima tendência)
Parâmetros:
- Reversal - modo de cálculo de reversão (em pips/percentual)
- Delta - a distância mínima para a mudança de tendência. Parâmetro para pips é o mesmo para percentual. Se o modo de reversão é selecionado em pips, defina os pips neste parâmetro. Se o modo de reversão é em porcentagem, então coloque as porcentagens.
- Display reversal levels - ativando (true) / desativando (falsos) os níveis de reversão.
- Display info about trends - ativando (true) / desativando (false) a exibição das informações das últimas n tendências. Se os números das barras de ruptura aparecem em cada tendência, a distância em pips de reversão para reversão será exibida. Informações são exibidas como comentários sobre o canto superior esquerdo do gráfico.
- Number of trends - O número das últimas tendências a serem exibidas. Faz sentido somente se o parâmetro anterior for igual "true" (verdadeiro).
O indicador Breakout Bars Trend v2 com delta a 1%:
Recomendações:
- O objetivo principal é a definição da direção da tendência envolvendo o uso de outras configurações para determinar os pontos de entrada/saída.
- Ele pode ser utilizado de forma independente. Por exemplo: se as últimas 3-4 série incluem não mais de 1-3 barras de ruptura, ou as últimas 3-4 tendências têm tamanho negativo, se fala que o mercado esta andando lateralmente, sem direção definida, então muito provavelmente uma tendência "comprada" ocorrerá.
Atenção:
Para uma correta visualização do indicador, vá em propriedades do gráfico (F8) - "Propriedades" e desmarque o parâmetro "Gráfico em primeiro plano".
