O indicador é uma alternativa a МА e outros indicadores de tendência, ele não usam Médias Móveis e os períodos reagem apenas nos movimentos de preços.

Delta como o parâmetro de inversão,ele não é depositado no fechamento do preço, mas sim nas extremidades, ou seja, nas máximas e mínimas dos preços. Ao mesmo tempo, a condição da curva não é apenas o delta, mas a barra ruptura, isto é, a quebra de um certo nível do preço. Sob a barra de ruptura (a barra com o fechamento "genuíno") significa que a barra está fechando acima da máxima ou abaixo da mínima da barra de preço anterior. O isolamento destas barras é como o aparecimento de uma nova caixa de gráficos de (três) reversão linear.

Nova funcionalidade:

definição do parâmetro de reversão em pips ou percentual

ativar/desativar a exibição dos níveis de reversão

ativar/desativar a visualização de informações das últimas tendências

quando exibir os dados mais recentes, além do número das barras de ruptura das tendências anteriores, exibe também seu tamanho em pips (a partir do preço da primeira barra para o fechamento do preço da próxima tendência)

Parâmetros:

Reversal - modo de cálculo de reversão (em pips/percentual)

Delta - a distância mínima para a mudança de tendência. Parâmetro para pips é o mesmo para percentual. Se o modo de reversão é selecionado em pips, defina os pips neste parâmetro. Se o modo de reversão é em porcentagem, então coloque as porcentagens.

Display reversal levels - ativando (true) / desativando (falsos) os níveis de reversão.

Display info about trends - ativando (true) / desativando (false) a exibição das informações das últimas n tendências. Se os números das barras de ruptura aparecem em cada tendência, a distância em pips de reversão para reversão será exibida. Informações são exibidas como comentários sobre o canto superior esquerdo do gráfico.

Number of trends - O número das últimas tendências a serem exibidas. Faz sentido somente se o parâmetro anterior for igual "true" (verdadeiro).

O indicador Breakout Bars Trend v2 com delta a 1%:

Recomendações:

O objetivo principal é a definição da direção da tendência envolvendo o uso de outras configurações para determinar os pontos de entrada/saída.

Ele pode ser utilizado de forma independente. Por exemplo: se as últimas 3-4 série incluem não mais de 1-3 barras de ruptura, ou as últimas 3-4 tendências têm tamanho negativo, se fala que o mercado esta andando lateralmente, sem direção definida, então muito provavelmente uma tendência "comprada" ocorrerá.

Atenção:

Para uma correta visualização do indicador, vá em propriedades do gráfico (F8) - "Propriedades" e desmarque o parâmetro "Gráfico em primeiro plano".