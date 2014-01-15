Pon "Me gusta" y sigue las noticias
SHE_kanskigor - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 974
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Este Asesor Experto se reescribió desde MQL4 y fue publicado originalmente aquí https://www.mql5.com/en/code/8213 por el autor kanskigor.
¿Cómo funciona?
El Asesor Experto determina la dirección de la última barra todos los días a una hora determinada y abre una posición en la dirección opuesta (siempre y cuando no encuentre una posición abierta).
La imagen muestra el rendimiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias.
Parámetros
- Lots - Volumen de posición.
- Profit - Take Profit en puntos. 0 - no Take Profit.
- Stop - Stop Loss en puntos. 0 - no Stop Loss.
- Slippage - Deslizamiento permisible en los puntos.
- Symb - símbolo de la posición. Si el valor es *, a continuación, es utilizado el símbolo gráfico.
- StartTimeHour - Hora en que se abre la posición.
- StartTimeMinute - Minuto en que se abre la posición.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1086
