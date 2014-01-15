CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

SHE_kanskigor - Asesor Experto para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
974
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este Asesor Experto se reescribió desde MQL4 y fue publicado originalmente aquí https://www.mql5.com/en/code/8213 por el autor kanskigor.

¿Cómo funciona?

El Asesor Experto determina la dirección de la última barra todos los días a una hora determinada y abre una posición en la dirección opuesta (siempre y cuando no encuentre una posición abierta).

La imagen muestra el rendimiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias.

 

Parámetros

  • Lots - Volumen de posición.
  • Profit - Take Profit en puntos. 0 - no Take Profit.
  • Stop - Stop Loss en puntos. 0 - no Stop Loss.
  • Slippage - Deslizamiento permisible en los puntos.
  • Symb - símbolo de la posición. Si el valor es *, a continuación, es utilizado el símbolo gráfico.
  • StartTimeHour - Hora en que se abre la posición.
  • StartTimeMinute - Minuto en que se abre la posición.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1086

Tendencia de barras de Breakout v2 Tendencia de barras de Breakout v2

La segunda versión (editada y agregada) del indicador alternativo para la definición de la tendencia basada en las barras de ruptura (breakthrough) y distancia de extremums. Se añaden los niveles de ruptura y el tamaño de las tendencias anteriores.

starter starter

Asesor Experto basado en los siguientes indicadores: Laguerre, CCI y MA.

Divergence Trader Divergence Trader

Asesor Experto operando en base a la divergencia de dos medias móviles.

TEMA Band TEMA Band

Indicador similar a la Bandas de Bollinger.