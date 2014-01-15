Este Asesor Experto se reescribió desde MQL4 y fue publicado originalmente aquí https://www.mql5.com/en/code/8213 por el autor kanskigor.

¿Cómo funciona?



El Asesor Experto determina la dirección de la última barra todos los días a una hora determinada y abre una posición en la dirección opuesta (siempre y cuando no encuentre una posición abierta).

La imagen muestra el rendimiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias.

Parámetros

