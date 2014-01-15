Este Asesor Experto desarrollado por Ron Thompson y reescrito desde MQL4 y fue publicado originalmente aquí https://www.mql5.com/en/code/8379 por Collector.

¿Cómo funciona?



El Asesor Experto emplea dos medias móviles simples en los precios de apertura. Los cálculos se realizan utilizando los valores obtenidos a partir de la barra actual y de la barra anterior. De ser reorganizada, la fórmula representa simplemente la diferencia entre el MA rápida y la MA lenta desde la barra anterior. The difference being above one level and below the other level suggests a buy signal. La condiciones para una señal de venta son exactamente lo contrario de las de una señal de compra.

El trailing stop y el breakeven se puede establecer para una posición abierta.

El Asesor Experto cuenta con una función adicional para el cierre de todas las posiciones de la cuenta cuando se alcanza un cierto nivel de ganancia o pérdida. El autor probablemente tenía en mente el uso de varios Asesores Expertos de ese tipo en una sola cuenta.

La imagen muestra el rendimiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias.

Parámetros