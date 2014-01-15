Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Divergence Trader - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1596
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Este Asesor Experto desarrollado por Ron Thompson y reescrito desde MQL4 y fue publicado originalmente aquí https://www.mql5.com/en/code/8379 por Collector.
¿Cómo funciona?
El Asesor Experto emplea dos medias móviles simples en los precios de apertura. Los cálculos se realizan utilizando los valores obtenidos a partir de la barra actual y de la barra anterior. De ser reorganizada, la fórmula representa simplemente la diferencia entre el MA rápida y la MA lenta desde la barra anterior. The difference being above one level and below the other level suggests a buy signal. La condiciones para una señal de venta son exactamente lo contrario de las de una señal de compra.
El trailing stop y el breakeven se puede establecer para una posición abierta.
El Asesor Experto cuenta con una función adicional para el cierre de todas las posiciones de la cuenta cuando se alcanza un cierto nivel de ganancia o pérdida. El autor probablemente tenía en mente el uso de varios Asesores Expertos de ese tipo en una sola cuenta.
La imagen muestra el rendimiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias.
Parámetros
- Lots - Volumen de posición.
- MultyOpen - Permiso para dar volumen a una posición.
- MaxVolume - Volumen máximo de la posición, Si está marcado se utiliza el MultyOpen .
- StopLoss - Stop Loss en puntos.
- TakeProfit - Take Profit en puntos.
- Trailing - Nivel del Trailing stop; cuando el valor es 0, el trailing stop está desabilitado.
- BreakEven - Nivel de beneficios de una posición expresada en puntos con el fin de mover el Stop Loss al nivel de breakeven. Si el valor es 0, la función se desactiva.
- Fast_Period - Periodo de la MA Rápida.
- Fast_Price - Precio de la МА rápida.
- Slow_Period - Periodo de la MA lenta.
- Slow_Price - Precio de la МА lenta.
- DVBuySell - Nivel mínimo de divergencia de Compra y Venta - DVBuySell.
- DVStayOut - Nivel máximo de divergencia de Compra y Venta - DVStayOut.
- BasketProfitON - Activa la función de cierre de todas las posiciones en la cuenta cuando se alcanza un determinado nivel de beneficios.
- BasketProfit - Ganancia en la cuenta en la que todas las posiciones de la cuenta se cerrarán (para todos los símbolos).
- BasketLossON - Activa la función de cierre de todas las posiciones en la cuenta cuando se alcanza un cierto nivel de pérdida.
- BasketLoss - Perdida en la cuenta en la que todas las posiciones de la cuenta se cerrarán (para todos los símbolos).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1085
