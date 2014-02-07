请观看如何免费下载自动交易
本指标是MA和其他趋势指标的替代, 不使用移动平均和周期数反映价格移动. Delta 做为反转参数, 不使用收盘价, 而是极值, 即最高价和最低价. 同时, 反转条件不仅有delta, 还有突破柱, 即某个价格水平上的突破. 在突破柱下 (收盘低于它) 意思是收盘高于前一柱的最高价或者低于最低价. 把这些柱分离开来, 如线性反转图表中的盒子.
新功能:
- 反转参数定义为点数或者百分率
- 启用 / 禁用反转水平显示
- 启用 / 禁用最后趋势信息的电视
- 不仅在前一趋势的突破柱处显示最新数据, 也显示它们的点数大小(从第一个柱的价格到下一趋势的收盘价)
参数:
- Reversal - 反转计算模式 (点数 / 百分率)
- Delta - 趋势改变的最小距离. 参数对点数和百分率是相同的. 如果反转模式为点数, 此参数也设为点数. 如果反转模式为百分率, 此参数也设为百分率.
- Display reversal levels - 启用 (true) / 禁用 (false) 反转水平.
- Display info about trends - 启用 (true) / 禁用 (false) 最近 n 个趋势信息的显示 . 在每个趋势的突破数处, 反转到反转的距离点数都被显示. 此信息做为注释显示于图表的左上角.
- Number of trends - 显示最近趋势的数量. 只有前一参数等于 true 时才有效.
1% delta 的突破柱趋势v2指标:
推荐:
- 定义趋势方向的主要目的是结合其他设置确定进场/出场点.
- 它可以被独立使用. 例如: 如果 3-4 个序列包含了1-3个突破柱, 或者最近 3-4 个趋势都是负的, 表明是平缓市场没有确定的趋势.
注意:
为了正确显示图表, 在图表属性 (F8) - 通常部分不要标记 "Chart above" 参数.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1378
