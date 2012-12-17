CodeBaseРазделы
Индикаторы

Breakout Bars Trend v2 - индикатор для MetaTrader 5

Serhii Ivanenko
Просмотров:
5779
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор является альтернативой МА и прочим трендовым индикаторам, не использует усреднений и периодов, реагируя только на ценовые движения. Дельта, как параметр разворота, откладывается не от цен закрытий, а от экстремумов, т.е. high и low. В то же время, условием разворота является не только дельта, но и пробойный бар, т.е. пробой некоего ценового уровня. Под пробойным баром (баром с "чистым" закрытием) подразумевается бар, закрытие которого выше high или ниже low предыдущего бара. Выделение подобных баров аналогично появлению нового бокса на графиках (трёх)линейного разворота.

Новый функционал:

  • определение параметра разворота как в пипсах, так и в процентах
  • включение / выключение отображения уровней разворота
  • включение / выключение отображения информации о последних трендах
  • при отображении последних данных показывается не только кол-во пробойных баров предыдущих трендов, но и их размер в пипсах (от цены закрытия первого бара тренда до цены закрытия первого бара следующего тренда)

Параметры:

  • Разворот - режим рачёта разворота (в пипсах / в процентах)
  • Дельта - минимальное расстояние для смены тренда. Параметр один как для пипсов, так и для процентов. Если выбран режим разворота в пипсах, указывайте в этом параметре пипсы. Если режим в процентах - вписывайте проценты. 
  • Показать уровни разворота - включить (true) / отключить (false) уровни разворота.
  • Показать инфо о трендах - включить (true) / отключить (false) отображение информации о последних n трендах. Будет показано как кол-во пробойных баров в каждом тренде, так и пройденная дистанция в пипсах от разворота до разворота. Информация отображается как комментарии в левом верхнем углу графика.
  • Кол-во трендов - кол-во последних трендов для отображения. Имеет смысл только если предыдущий параметр равен true.

Индикатор Breakout Bars Trend v2 с дельтой 1%:

Breakout Bars Trend v2 (Delta = 1%)

Советы:

  • Основное назначение - определение направления тренда, что подразумевает использование других инструментов для определения точек входа/выхода.
  • Может использоваться и самостоятельно. Пример: если последних 3-4 серии включают не более 1-3 пробойных баров, либо последние 3-4 тренда имеют отрицательный размер, это свидетельствует о боковом рынке без определённого направления, после которого скорее всего последует "затяжной" тренд.

Важно:

Для корректного отображения индикатора зайдете в свойства графика (F8) - общие и уберите галочку с параметра "График сверху".

