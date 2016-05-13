und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Breakout Bars Trend v2 - Indikator für den MetaTrader 5
- 1864
Der Indikator ist eine Alternative zum МА und anderen Trendindikatoren, verwendet keine gleitenden Durchschnitte und Perioden reagieren nur auf Preisbewegungen. Delta als Umkehrparameter wird nicht auf Schlusspreise angewendet, sondern auf Extrema, d.h. Hoch und Tief. Gleichzeitig ist die Bedingung einer Umkehr nicht nur das Delta, sondern auch der Ausbruchsbalken, d.h. Ausbruch über einen bestimmten Preislevel. Ausbruchsbalken (der Balken mit dem "reinen" Schlusskurs) meint jenen Balken, dessen Schluss über dem Hoch oder unter dem Tief des vorherigen Balkens liegt. Die Isolierung dieser Balken ist wie das Erscheinen einer neuen Box des Charts (three) linear Reversal.
Neue Funktionen:
- Definition der Umkehrparameter sowohl in PIPS, als auch in Prozenten
- einschalten / ausschalten der Anzeige der Umkehrlevel
- einschalten / ausschlaten der Anzeige der Information über den letzten Trend
- Wenn die neuesten Daten angezeigt werden, wird nicht nur die Anzahl der Ausbruchsbalken der vorherigen Trends, sondern auch deren Größe in PIPS (vom Preis des ersten Balken zum Schlusspreis des nächsten Trends) angezeigt
Parameter:
- Umkehr - Umkehr Berechnungsmodus (in PIPS/Prozenten)
- Delta - die minimale Distanz für eine Trendänderung. Der Parameter ist für PIPS und Prozent gleich. Wenn der Umkehrmodus in PIPS gewählt wurde, setzten sie die PIPS in diesem Parameter. Wenn der Umkehrmodus in Prozenten gewählt wurde, dann geben Sie die Prozente ein.
- Anzeige von Umkehrlevels - einschalten (true) / ausschalten (false) der Umkehrlevels.
- Anzeige der Infos über Trends - einschalten (true) / ausschalten (false) der Anzeige der Informationen über die letzten n Trends . Wie die Anzahl der Ausbruchsbalken für jeden Trend, so wird auch die Distanz in PIPS von Umkehr zu Umkehr angezeigt. Die angezeigten Informatioen werden als Kommentare in der linken, oberen Ecke des Charts angezeigt.
- Anzahl von Trends - die Anzahl der letzten Trends, die angezeigt werden sollen. Das macht nur Sinn, wenn der vorhergehende Parameter auf true gesetzt ist.
Der Breakout Bars Trend v2 Indikator mit 1% Delta:
Empfehlungen:
- Der Hauptzweck ist die Definition der Trendrichtung, welche die Verwendung von anderen Einstellungen involviert um Einstiegs-/Ausstiegspunkte festzulegen.
- Er kann unabhängig verwendet werden. Zum Beispiel: wenn die letzten 3-4 Reihen nicht mehr als 1-3 Ausbruchsbalken beinhalten, oder die letzten 3-4 Trends eine negative Größe haben, spricht das für eine Seitwärtsbewegung ohne bestimmte Richtung nach der höchstwahrscheinlich ein "langer" Trend auftritt..
Achtung:
Um den Indikator korrekt darzustellen, wechseln Sie zu den Eingeschaften des Charts (F8) - Allgemein und nehmen den Haken bei "Chart in den Vordergrund" heraus.
