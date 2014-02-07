描述

CEROnRingBuffer 类使用环形缓冲区算法自适应移动平均(Adaptive Moving Average, AMA) 中使用的技术指标效率比率(ER).

声明

class CEROnRingBuffer : public CArrayRing

标题

#include <IncOnRingBuffer\CEROnRingBuffer.mqh>

CEROnRingBuffer.mqh 类文件必须放置在 IncOnRingBuffer 文件夹下, 该文件夹需要在 MQL5\Include\ 目录下创建. 在描述部分附加了使用本类的两个例子文件. 环形缓冲区的类文件也必须在此文件夹下.

类方法

bool Init( int period = 34 , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] );

int BarsRequired(); string Name() int Period() int Size();

以通常数组的方式从环形缓冲区取得计算的指标值. 例子:

#include <IncOnRingBuffer\CEROnRingBuffer.mqh> CEROnRingBuffer er; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { er.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) { ER_Buffer[i] = er[rates_total- 1 -i]; } return (rates_total); }

请注意环形缓冲区的索引方式和时间序列相同.

例子

Test_ER_OnArrayRB.mq5 文件基于价格时间序列计算指标. 演示了 MainOnArray() 方法的应用 Test_ER_OnValueRB.mq5 演示了 MainOnValue() 方法的使用. 首先计算和绘制 ER 指标. 然后基于指标的环形缓冲区绘制另外一条 ER 线.