ポケットに対して
インディケータ

リングバッファを使用してERを描画するクラス - MetaTrader 5のためのインディケータ

\MQL5\Include\IncOnRingBuffer\
carrayring.mqh (6.64 KB) ビュー
ceronringbuffer.mqh (8.53 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\IncOnRingBuffer\
test_er_onarrayrb.mq5 (2.75 KB) ビュー
test_er_onvaluerb.mq5 (3.17 KB) ビュー
説明

CEROnRingBufferクラスはリングバッファrアルゴリズムを使用した適応移動平均Adaptive Moving Average、AMA）に使われる効率比（Efficiency Ratio、ER）の計算のために設計されています。 

宣言

class CEROnRingBuffer : public CArrayRing

タイトル

#include <IncOnRingBuffer\CEROnRingBuffer.mqh>

CEROnRingBuffer.mqhクラスファイルはMQL5\Include\に作成されたIncOnRingBufferフォルダに配置されます。クラスによって使用されるこのフォルダから2つのファイルがの例が説明に添付されています。リングバッファクラスもまたこのフォルダになければなりません。

クラスメソッド

//--- 初期化メソッド：
bool Init(                                  // エラーならfalse、成功ならtrueを返す
   int            period        = 34,       // ER計算期間 
   int            size_buffer   = 256,      // リングバッファのサイズ（格納されたデータの数）
   bool           as_series     = false     // 時系列の場合は true、入力データの索引付けが通常の場合はfalse
   );
//---時系列または指標バッファーに基づいた計算法：          
int MainOnArray(                  // 処理された要素の数を返す
   const int     rates_total,     // array[] 配列のサイズ
   const int     prev_calculated, // 前の呼び出しで処理された配列要素
   const double &array[]          // 入力値の配列
   );
//--- //--- 配列の別個の一連の要素に基づいた計算法
double MainOnValue(              // 設定された要素のER値を返す
   const int    rates_total,     // 配列サイズ
   const int    prev_calculated, // 処理された配列要素
   const int    begin,           // 配列の重要なデータの初め
   const double value,           // 配列の要素値
   const int    index            // 要素インデックス
    );
//--- データアクセスメソッド：
int    BarsRequired();   // 指標描画に必要なバー数を返す
string Name()            // 指標名を返す
int    Period()          // ER計算期間を返す
int    Size();           // リングバッファのサイズを返す

リングバッファからの指標の計算されたデータを取得するは、通常の配列から同様に可能です。例を示します。

//--- ER指標計算メソッドを持つクラス：
#include <IncOnRingBuffer\CEROnRingBuffer.mqh>
CEROnRingBuffer er;

...

//+------------------------------------------------------------------+
//| カスタム指標反復関数                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int    rates_total, 
                const int    prev_calculated, 
                const int    begin, 
                const double &price[]) 
  {
//--- 価格の時系列に基づいた指標計算：
   er.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price);

...

//--- 「er」リングバッファのデータを使う：
//    例えば、データを指標バッファにコピーする：
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      ER_Buffer[i]   = er[rates_total-1-i];          // 指標ライン
     }
//--- 次の呼び出しのためのprev_calculatedの返し値
   return(rates_total);
  }

リングバッファでの索引付けは時系列と同じであることにご注意ください。

例示

  1. Test_ER_OnArrayRB.mq5ファイルは価格の時系列に基づいて指標を計算します。MainOnArray() メソッドの適用が実証されます。
  2. Test_ER_OnValueRB.mq5ファイルはMainOnValue()メソッドの使用法を実証します。初めにER指標が計算されて描画されます。この指標のリングバッファに基づいて、もう1つのER指標が算出されます。 


256要素のリングバッファでのTest_ER_OnArrayRB.mq5の作業の結果



256要素のリングバッファでのTest_ER_OnValueRB.mq5の作業の結果

 

コードを書く上でMetaQuotes Software Corp.Integer 及びGODZILLAの開発が使われました。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1374

