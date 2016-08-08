説明

CEROnRingBufferクラスはリングバッファrアルゴリズムを使用した適応移動平均（Adaptive Moving Average、AMA）に使われる効率比（Efficiency Ratio、ER）の計算のために設計されています。

宣言

class CEROnRingBuffer : public CArrayRing

タイトル

#include <IncOnRingBuffer\CEROnRingBuffer.mqh>

CEROnRingBuffer.mqhクラスファイルはMQL5\Include\に作成されたIncOnRingBufferフォルダに配置されます。クラスによって使用されるこのフォルダから2つのファイルがの例が説明に添付されています。リングバッファクラスもまたこのフォルダになければなりません。

クラスメソッド

bool Init( int period = 34 , int size_buffer = 256 , bool as_series = false ); int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] );

リングバッファからの指標の計算されたデータを取得するは、通常の配列から同様に可能です。例を示します。

#include <IncOnRingBuffer\CEROnRingBuffer.mqh> CEROnRingBuffer er; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { er.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) { ER_Buffer[i] = er[rates_total- 1 -i]; } return (rates_total); }

リングバッファでの索引付けは時系列と同じであることにご注意ください。

例示

Test_ER_OnArrayRB.mq5ファイルは価格の時系列に基づいて指標を計算します。MainOnArray() メソッドの適用が実証されます。 Test_ER_OnValueRB.mq5ファイルはMainOnValue()メソッドの使用法を実証します。初めにER指標が計算されて描画されます。この指標のリングバッファに基づいて、もう1つのER指標が算出されます。