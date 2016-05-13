Beschreibung

Die Klasse wurde zur Berechnung des im Adaptiven Gleitenden Durchschnitt (Adaptive Moving Average, AMA) verwendeten technischen Indikators Efficiency Ratio (Efficiency Ratio, ER) unter Verwendung des Algorithmus des Ringbuffers entworfen.

Deklaration

class CEROnRingBuffer : public CArrayRing

Titel

#include <IncOnRingBuffer\CEROnRingBuffer.mqh>

Die Datei der CEROnRingBuffer.mqh Klasse muss in den IncOnRingBuffer Ordner kopiert werden, der in MQL5\Include\ erzeugt werden muss. Zwei Dateien mit Beispielen die von dieser Klasse verwendet werden wurden dieser Beschreibung angehängt. Die Datei mit der Klasse vom Ringbuffer muss auch in diesem Ordner sein.

Klassenmethoden

bool Init( int period = 34 , int size_buffer = 256 , bool as_series = false ); int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] ); int BarsRequired(); string Name() int Period() int Size();

Die berechneten Daten des Indikators vom Ringbuffer zu erhalten ist wie bei gewöhnlichen Arrays möglich. Zum Beispiel:

#include <IncOnRingBuffer\CEROnRingBuffer.mqh> CEROnRingBuffer er; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { er.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) { ER_Buffer[i] = er[rates_total- 1 -i]; } return (rates_total); }

Beachten Sie, dass die Indexierung für den Ringbuffer die gleiche ist, wie für Zeitreihen.

Beispiele

Die Datei Test_ER_OnArrayRB.mq5 berechnet den Indikator auf Basis der Preiszeitreihe. Die Anwendung der MainOnArray() Methode wird demonstriert Die Datei Test_ER_OnValueRB.mq5 demonstriert die Verwendung der MainOnValue() Methode. Zuerst wird der ER Indikator berechnet und gezeichnet. Dann wird auf Basis des Ringbuffers des Indikators der ER gezeichnet.