Klasse zum Zeichnen des ER unter Verwendung des Ringbuffers - Indikator für den MetaTrader 5
1096
Beschreibung
Die Klasse wurde zur Berechnung des im Adaptiven Gleitenden Durchschnitt (Adaptive Moving Average, AMA) verwendeten technischen Indikators Efficiency Ratio (Efficiency Ratio, ER) unter Verwendung des Algorithmus des Ringbuffers entworfen.
Deklaration
class CEROnRingBuffer : public CArrayRing
Titel
#include <IncOnRingBuffer\CEROnRingBuffer.mqh>
Die Datei der CEROnRingBuffer.mqh Klasse muss in den IncOnRingBuffer Ordner kopiert werden, der in MQL5\Include\ erzeugt werden muss. Zwei Dateien mit Beispielen die von dieser Klasse verwendet werden wurden dieser Beschreibung angehängt. Die Datei mit der Klasse vom Ringbuffer muss auch in diesem Ordner sein.
Klassenmethoden
//--- initialization method: bool Init( // false bei Fehler, bei Erfolg true int period = 34, // Periode der Berechnung des ER int size_buffer = 256, // Größe des Ringbuffers, Anzahl der gespeicherten Daten bool as_series = false // true bei Zeitreihen, false wenn die übliche Indexierung ein Eingabedaten angewendet werden soll ); //--- Methode zur Berechnung basierend auf einer Zeitreihe oder einem Indikatorenbuffer: int MainOnArray( // gibt die Anzahl der verarbeiteten Element zurück const int rates_total, // Größe des Array array[] const int prev_calculated, // verabeitete Elemente im vorherigen Aufruf const double &array[] // Array für die Eingabewerte ); //--- //--- Methode zur Berechnung basierend auf separaten Reihenelementen des Arrays double MainOnValue( // gibt den ER Wert für das Mengenelement zurück const int rates_total, // die Größe des Arrays const int prev_calculated, // verarbeitete Element des Arrays const int begin, // von wo die signifikanten Daten des Arrays beginnen const double value, // Elementwert des Arrays const int index // der Elementindex ); //--- Zugriffsmethoden auf die Daten: int BarsRequired(); // Gibt notwendige Zahl von Balken zurück, die zum Zeichnen des Indikators benötigt werden string Name() // Returns the name of the Indikator int Period() // Gibt die Periode der ER Berechnung zurück int Size(); // Gibt die Größe des Ringbuffers zurück
Die berechneten Daten des Indikators vom Ringbuffer zu erhalten ist wie bei gewöhnlichen Arrays möglich. Zum Beispiel:
//--- Klasse mit den Methoden für die Berechnung des ER Indikators: #include <IncOnRingBuffer\CEROnRingBuffer.mqh> CEROnRingBuffer er; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| Benutzerdefinierte Indikatoriterationsfunktion | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { //--- Berechnung des Indikators basierend auf Preiszeitreihen: er.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... //--- verwende Daten des "er" Ringbuffers, // zum Beispiel, kopiere Daten in den Indikatorbuffer: for(int i=start;i<rates_total;i++) { ER_Buffer[i] = er[rates_total-1-i]; // Indikatorlinie } //--- Rückgabewert von prev_calculated für nächsten Aufruf: return(rates_total); }
Beachten Sie, dass die Indexierung für den Ringbuffer die gleiche ist, wie für Zeitreihen.
Beispiele
- Die Datei Test_ER_OnArrayRB.mq5 berechnet den Indikator auf Basis der Preiszeitreihe. Die Anwendung der MainOnArray() Methode wird demonstriert
- Die Datei Test_ER_OnValueRB.mq5 demonstriert die Verwendung der MainOnValue() Methode. Zuerst wird der ER Indikator berechnet und gezeichnet. Dann wird auf Basis des Ringbuffers des Indikators der ER gezeichnet.
Das Ergebnis der Arbeit des Test_ER_OnArrayRB.mq5 mit einer gesetzten Ringbuffergröße von 256 Elementen Bei der Programmierung wurden die Entwicklungen der MetaQuotes Software Corp., Integer und GODZILLA verwendet.
Das Ergebnis der Arbeit des Test_ER_OnValueRB.mq5 mit der Größe des Ringbuffers von 256 Elementen
Das Ergebnis der Arbeit des Test_ER_OnArrayRB.mq5 mit einer gesetzten Ringbuffergröße von 256 Elementen
Bei der Programmierung wurden die Entwicklungen der MetaQuotes Software Corp., Integer und GODZILLA verwendet.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1374
