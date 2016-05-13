CodeBaseKategorien
Indikatoren

Klasse zum Zeichnen des ER unter Verwendung des Ringbuffers - Indikator für den MetaTrader 5

\MQL5\Include\IncOnRingBuffer\
carrayring.mqh (6.64 KB) ansehen
ceronringbuffer.mqh (8.53 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\IncOnRingBuffer\
test_er_onarrayrb.mq5 (2.75 KB) ansehen
test_er_onvaluerb.mq5 (3.17 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Beschreibung

Die Klasse wurde zur Berechnung des im Adaptiven Gleitenden Durchschnitt (Adaptive Moving Average, AMA) verwendeten technischen Indikators Efficiency Ratio (Efficiency Ratio, ER) unter Verwendung des Algorithmus des Ringbuffers entworfen. 

Deklaration

class CEROnRingBuffer : public CArrayRing

Titel

#include <IncOnRingBuffer\CEROnRingBuffer.mqh>

Die Datei der CEROnRingBuffer.mqh Klasse muss in den IncOnRingBuffer Ordner kopiert werden, der in MQL5\Include\ erzeugt werden muss. Zwei Dateien mit Beispielen die von dieser Klasse verwendet werden wurden dieser Beschreibung angehängt. Die Datei mit der Klasse vom Ringbuffer muss auch in diesem Ordner sein.

Klassenmethoden

//--- initialization method:
bool Init(                                  // false bei Fehler, bei Erfolg true
   int            period        = 34,       // Periode der Berechnung des ER  
   int            size_buffer   = 256,      // Größe des Ringbuffers, Anzahl der gespeicherten Daten
   bool           as_series     = false     // true bei Zeitreihen, false wenn die übliche Indexierung ein Eingabedaten angewendet werden soll
   );
//--- Methode zur Berechnung basierend auf einer Zeitreihe oder einem Indikatorenbuffer:          
int MainOnArray(                  // gibt die Anzahl der verarbeiteten Element zurück  
   const int     rates_total,     // Größe des Array array[]
   const int     prev_calculated, // verabeitete Elemente im vorherigen Aufruf
   const double &array[]          // Array für die Eingabewerte
   );
//--- //--- Methode zur Berechnung basierend auf separaten Reihenelementen des Arrays           
double MainOnValue(              // gibt den ER Wert für das Mengenelement zurück
   const int    rates_total,     // die Größe des Arrays
   const int    prev_calculated, // verarbeitete Element des Arrays
   const int    begin,           // von wo die signifikanten Daten des Arrays beginnen
   const double value,           // Elementwert des Arrays
   const int    index            // der Elementindex
    );
//--- Zugriffsmethoden auf die Daten:
int    BarsRequired();   // Gibt notwendige Zahl von Balken zurück, die zum Zeichnen des Indikators benötigt werden
string Name()            // Returns the name of the Indikator
int    Period()          // Gibt die Periode der ER Berechnung zurück
int    Size();           // Gibt die Größe des Ringbuffers zurück

Die berechneten Daten des Indikators vom Ringbuffer zu erhalten ist wie bei gewöhnlichen Arrays möglich. Zum Beispiel:

//--- Klasse mit den Methoden für die Berechnung des ER Indikators:
#include <IncOnRingBuffer\CEROnRingBuffer.mqh>
CEROnRingBuffer er;

...

//+------------------------------------------------------------------+
//| Benutzerdefinierte Indikatoriterationsfunktion                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int    rates_total, 
                const int    prev_calculated, 
                const int    begin, 
                const double &price[]) 
  {
//--- Berechnung des Indikators basierend auf Preiszeitreihen:
   er.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price);

...

//--- verwende Daten des "er" Ringbuffers,
//    zum Beispiel, kopiere Daten in den Indikatorbuffer:
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      ER_Buffer[i]   = er[rates_total-1-i];          // Indikatorlinie
     }
//--- Rückgabewert von prev_calculated für nächsten Aufruf:
   return(rates_total);
  }

Beachten Sie, dass die Indexierung für den Ringbuffer die gleiche ist, wie für Zeitreihen.

Beispiele

  1. Die Datei Test_ER_OnArrayRB.mq5 berechnet den Indikator auf Basis der Preiszeitreihe. Die Anwendung der MainOnArray() Methode wird demonstriert
  2. Die Datei Test_ER_OnValueRB.mq5 demonstriert die Verwendung der MainOnValue() Methode. Zuerst wird der ER Indikator berechnet und gezeichnet. Dann wird auf Basis des Ringbuffers des Indikators der ER gezeichnet. 


Das Ergebnis der Arbeit des  Test_ER_OnArrayRB.mq5 mit einer gesetzten Ringbuffergröße von 256 Elementen



Das Ergebnis der Arbeit des Test_ER_OnValueRB.mq5 mit der Größe des Ringbuffers von 256 Elementen

 

Bei der Programmierung wurden die Entwicklungen der MetaQuotes Software Corp.Integer und GODZILLA verwendet.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1374

