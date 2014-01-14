A classe CEROnRingBuffer é projetada para o cálculo do indicador técnico Rácio Eficiente (Efficiency Ratio, ER) utilizado na Média Móvel Adaptiva (Adaptive Moving Average, AMA) utilizando o algoritmo do buffer anel.

Declaração

class CEROnRingBuffer : public CArrayRing

Título

#include <IncOnRingBuffer\CEROnRingBuffer.mqh>

O arquivo da classe CEROnRingBuffer.mqh deve ser colocado na pasta IncOnRingBuffer que precisa ser criada em MQL5\Include\. Dois arquivos com exemplos são utilizados pela classe a partir desta pasta que está anexado para a descrição. O arquivo da classe de buffer de ring também deve estar nesta pasta.

Métodos de classe

bool Init( int period = 34 , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] );

int BarsRequired(); string Name() int Period() int Size();

Os dados calculados do indicador a partir do buffer anel são possíveis de serem obtidos a partir da array usual. Por exemplo:

#include <IncOnRingBuffer\CEROnRingBuffer.mqh> CEROnRingBuffer er; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { er.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) { ER_Buffer[i] = er[rates_total- 1 -i]; } return (rates_total); }

Por favor, note que a indexação no buffer anel é a mesma que na série temporal.

Exemplos:

O arquivo Test_ER_OnArrayRB.mq5 calcula o indicador com base no preço de séries temporais. A aplicação do método MainOnArray() é demonstrado. O arquivo Test_ER_OnValueRB.mq5 demonstra a utilização do método MainOnValue(). No início, o indicador ER é calculado e desenhado. Em seguida, com base na buffer anel deste indicador, mais um ER é desenhado.

O resultado do trabalho do Test_ER_OnArrayRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos

O resultado do trabalho do Test_ER_OnValueRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos



Ao escrever código foram utilizados os desenvolvimentos da MetaQuotes Software Corp, Integer e GODZILLA.