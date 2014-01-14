CodeBaseSeções
A classe para desenhar o indicador ER usando o buffer anel - indicador para MetaTrader 5

\MQL5\Include\IncOnRingBuffer\
carrayring.mqh (6.64 KB) visualização
ceronringbuffer.mqh (8.53 KB) visualização
\MQL5\Indicators\IncOnRingBuffer\
test_er_onarrayrb.mq5 (2.75 KB) visualização
test_er_onvaluerb.mq5 (3.17 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
A classe CEROnRingBuffer é projetada para o cálculo do indicador técnico Rácio Eficiente (Efficiency Ratio, ER) utilizado na Média Móvel Adaptiva (Adaptive Moving Average, AMA) utilizando o algoritmo do buffer anel.

Declaração

class CEROnRingBuffer : public CArrayRing

Título

#include <IncOnRingBuffer\CEROnRingBuffer.mqh>

O arquivo da classe CEROnRingBuffer.mqh deve ser colocado na pasta IncOnRingBuffer que precisa ser criada em MQL5\Include\. Dois arquivos com exemplos são utilizados pela classe a partir desta pasta que está anexado para a descrição. O arquivo da classe de buffer de ring também deve estar nesta pasta.

Métodos de classe

//--- Método de inicialização: 
bool Init(                                  // se com erro vai retornar "false", se bem sucedido - "true"
   int            period        = 34,       // período para cálculo do ER   
   int            size_buffer   = 256,      // o tamanho do buffer anel, número de dados armazenados
   bool           as_series     = false     //"true", se for uma série temporal, "false" se houver uma indexação comum nos dados de entrada
   );
//--- Método de cálculo baseado em série de tempo ou no buffer do indicador:          
int MainOnArray(                  // retorna o número de elementos processados  
   const int     rates_total,     // o tamanho da array[]
   const int     prev_calculated, // elementos processados na chamada anterior
   const double &array[]          // a array dos valores de entrada
   );
//--- Método de cálculo com base em elementos de série separados da array            
double MainOnValue(              // retorna o valor ER para o elemento configurado
   const int    rates_total,     // o tamanho da array
   const int    prev_calculated, // elementos processados da array
   const int    begin,           // a partir de onde os dados significativos da array iniciam
   const double value,           // o valor do elemento da array
   const int    index            // o índice do elemento
   );
//--- Os métodos de acesso aos dados
int    BarsRequired();   // Retorna o número necessário de barras para desenhar o indicador
string Name()            // Retorna o nome do indicador
int    Period()          // Retorna o período de cálculo do ER 
int    Size();           // Retorna o tamanho do buffer anel

Os dados calculados do indicador a partir do buffer anel são possíveis de serem obtidos a partir da array usual. Por exemplo:

//--- A classe com os métodos de cálculo do indicador ER:
#include <IncOnRingBuffer\CEROnRingBuffer.mqh>
CEROnRingBuffer er;

...

//+------------------------------------------------------------------+
//| função de iteração do indicador personalizado                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int    rates_total, 
                const int    prev_calculated, 
                const int    begin, 
                const double &price[]) 
  {
//--- Cálculo do indicador baseado em preços de séries temporais:
   er.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price);

...

//--- Dados de uso do buffer anel "er",
//    por exemplo, copie os dados nos buffers do indicador:
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      ER_Buffer[i]   = er[rates_total-1-i];          // linha do indicador
     }
//--- Valor de retorno de prev_calculated para a próxima chamada:
   return(rates_total);
  }

Por favor, note que a indexação no buffer anel é a mesma que na série temporal.

Exemplos:

  1. O arquivo Test_ER_OnArrayRB.mq5 calcula o indicador com base no preço de séries temporais. A aplicação do método MainOnArray() é demonstrado.
  2. O arquivo Test_ER_OnValueRB.mq5 demonstra a utilização do método MainOnValue(). No início, o indicador ER é calculado e desenhado. Em seguida, com base na buffer anel deste indicador, mais um ER é desenhado.

O resultado do trabalho do Test_ER_OnArrayRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos

O resultado do trabalho do Test_ER_OnValueRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos

Ao escrever código foram utilizados os desenvolvimentos da MetaQuotes Software Corp, Integer e GODZILLA.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1374

