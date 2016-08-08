無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ytg_Japan_Candles - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Yuriy Tokman
ローソク足の組み合わせは、Elderの「Japanese candlesticks（日本製のローソク足）」から取られています。
指定された指標は、次のローソク足の組み合わせを表示します。
- Bullish hammer（強気ハンマー）
- Bullish Engulfing（強気への巻き込み）
- Bullish dark cloud cover（強気の暗い雲のカバー）
- ドッジ
- Bearish cloud gap（弱気の雲の切れ目）
- Bearish dark cloud cover（弱気の暗い雲のカバー）
- Bearish engulfing（弱気の暗い雲のカバー）
- Bearish hammer（弱気ハンマー）
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年9月15日に公開されました。
図1 ytg_Japan_Candles指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1373
