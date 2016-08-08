コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ytg_Japan_Candles - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
980
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Yuriy Tokman

ローソク足の組み合わせは、Elderの「Japanese candlesticks（日本製のローソク足）」から取られています。

指定された指標は、次のローソク足の組み合わせを表示します。

  • Bullish hammer（強気ハンマー）
  • Bullish Engulfing（強気への巻き込み）
  • Bullish dark cloud cover（強気の暗い雲のカバー）
  • ドッジ
  • Bearish cloud gap（弱気の雲の切れ目）
  • Bearish dark cloud cover（弱気の暗い雲のカバー）
  • Bearish engulfing（弱気の暗い雲のカバー）
  • Bearish hammer（弱気ハンマー） 

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年9月15日に公開されました。 

図1 ytg_Japan_Candles指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1373

