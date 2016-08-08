実際の著者：

Yuriy Tokman

ローソク足の組み合わせは、Elderの「Japanese candlesticks（日本製のローソク足）」から取られています。

指定された指標は、次のローソク足の組み合わせを表示します。

Bullish hammer（強気ハンマー）

Bullish Engulfing（強気への巻き込み）

Bullish dark cloud cover（強気の暗い雲のカバー）

ドッジ

Bearish cloud gap（弱気の雲の切れ目）

Bearish dark cloud cover（弱気の暗い雲のカバー）

Bearish engulfing（弱気の暗い雲のカバー）

Bearish hammer（弱気ハンマー）

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年9月15日に公開されました。

図1 ytg_Japan_Candles指標