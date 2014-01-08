代码库部分
ytg_Japan_Candles - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
原作者:

Yuriy Tokman

蜡烛组合取自Elder的“日本蜡烛”这本书。

该指标显示以下蜡烛组合：

  • 牛市锤;
  • 牛市吞噬;
  • 乌云盖顶;
  • Dodge;
  • 跳空缺口;
  • 空头乌云盖顶;
  • 空头吞噬;
  • 空头锤. 

这个指标最初用MQL4实现,并于2008.09.15日发布到mql4.com上的代码基地。 

图1 ytg_Japan_Candles指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1373

