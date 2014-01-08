请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ytg_Japan_Candles - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2206
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
原作者:
Yuriy Tokman
蜡烛组合取自Elder的“日本蜡烛”这本书。
该指标显示以下蜡烛组合：
- 牛市锤;
- 牛市吞噬;
- 乌云盖顶;
- Dodge;
- 跳空缺口;
- 空头乌云盖顶;
- 空头吞噬;
- 空头锤.
这个指标最初用MQL4实现,并于2008.09.15日发布到mql4.com上的代码基地。
图1 ytg_Japan_Candles指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1373
EF_distance
移动平均线的另一个变异...MATonySignal
该指标显示趋势的力度和方向
WcciPatterns
伍迪CCI模式指标TrendValue
趋势指标作为 NRTR (Nick Rypock 反向尾随)。