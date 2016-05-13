Diese Klasse wurde zur Berechnung des technischen Indikators Stochastic Oszillator (Stochastic Oszillator) mit Hilfe des Algorithmus des Ringbuffers entworfen.

Dieses Skript versucht die Macht von Stützvektormaschine beim Lösen von Klassifizierungsproblemen zu demonstrieren. Diese Version des Codes wurde geschrieben um in Verbindung mit der Demoversion des Stützvektormaschinen Lerntools, das im MQL5 Market kostenlos erhältlich ist, verwendet zu werden.