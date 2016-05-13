und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ytg_Japan_Candles - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1269
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Yuriy Tokman
Die Kerzenmuster wurden dem Buch von Elder "Japanese candlesticks" entnommen.
Der vorliegende Indikator zeigt die folgenden Kerzenmuster:
- Bullish hammer;
- Bullish engulfing;
- Bullish dark cloud cover;
- Dodge;
- Bearish cloud gap;
- Bearish dark cloud cover;
- Bearish engulfing;
- Bearish hammer.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 15.09.2008.
Abb.1 Der ytg_Japan_Candles Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1373
Diese Klasse wurde zur Berechnung des technischen Indikators Stochastic Oszillator (Stochastic Oszillator) mit Hilfe des Algorithmus des Ringbuffers entworfen.Schnick [Support Vector Machine Learning Tool Tester - DEMO]
Dieses Skript versucht die Macht von Stützvektormaschine beim Lösen von Klassifizierungsproblemen zu demonstrieren. Diese Version des Codes wurde geschrieben um in Verbindung mit der Demoversion des Stützvektormaschinen Lerntools, das im MQL5 Market kostenlos erhältlich ist, verwendet zu werden.
Die Klasse wurde zur Berechnung des technischen Indikators Efficiency Ratio (Efficiency Ratio, ER) unter Verwendung des Algorithmus des Ringbuffers entworfen.Klasse zum Zeichnen des AMA unter Verwendung des Ringbuffers
Diese Klasse wurde zur Berechnung des technischen Indikators Adaptive Moving Average (Adaptive Moving Average, AMA) mit Hilfe des Algorithmus des Ringbuffers entworfen.