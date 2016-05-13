CodeBaseKategorien
Indikatoren

ytg_Japan_Candles - Indikator für den MetaTrader 5

Der echte Autor:

Yuriy Tokman

Die Kerzenmuster wurden dem Buch von Elder "Japanese candlesticks" entnommen.

Der vorliegende Indikator zeigt die folgenden Kerzenmuster:

  • Bullish hammer;
  • Bullish engulfing;
  • Bullish dark cloud cover;
  • Dodge;
  • Bearish cloud gap;
  • Bearish dark cloud cover;
  • Bearish engulfing;
  • Bearish hammer. 

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 15.09.2008. 

Abb.1 Der ytg_Japan_Candles Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1373

