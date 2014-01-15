Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
HistVolatility - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1181
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador calcula la volatilidad histórica clásica de un activo financiero.
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 23.09.2010.
Fig.1 Indicador HistVolatility
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1061
ParkinsonHistVolatility
Volatilidad histórica de Parkinson.ytg_Japan_Candles
El indicador de combinaciones de velas (velas japonesas)
Clase para trazar el Estocástico usando el buffer circular
La clase está diseñada para el cálculo del indicador técnico Oscilador estocástico (Stochastic Oscillator) utilizando el algoritmo del buffer circular.CCI_DrawMode
Implementación de la opción de cambiar el modo de dibujo, como se ejemplifica en el indicador CCI.