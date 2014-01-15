CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

HistVolatility - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1181
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este indicador calcula la volatilidad histórica clásica de un activo financiero.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 23.09.2010.  

Fig.1 Indicador HistVolatility

Fig.1 Indicador HistVolatility

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1061

ParkinsonHistVolatility ParkinsonHistVolatility

Volatilidad histórica de Parkinson.

ytg_Japan_Candles ytg_Japan_Candles

El indicador de combinaciones de velas (velas japonesas)

Clase para trazar el Estocástico usando el buffer circular Clase para trazar el Estocástico usando el buffer circular

La clase está diseñada para el cálculo del indicador técnico Oscilador estocástico (Stochastic Oscillator) utilizando el algoritmo del buffer circular.

CCI_DrawMode CCI_DrawMode

Implementación de la opción de cambiar el modo de dibujo, como se ejemplifica en el indicador CCI.