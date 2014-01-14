CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ytg_Japan_Candles - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2845
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Yuriy Tokman

As combinações de velas foram retiradas do livro de Elder "Japanese candlesticks".

O indicador dado exibe as seguintes combinações de velas

  • Martelo de alta;
  • Engolfo de alta;
  • Cobertura de Nuvem Negra de alta;
  • Dodge;
  • Gap de alta;
  • Cobertura de Nuvem Negra de baixa;
  • Engolfo de baixa;
  • Martelo de baixa. 

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 15.09.2008. 

Fig.1 Indicador ytg_Japan_Candles

Fig.1 Indicador ytg_Japan_Candles

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1373

Exp_VininI_Trend_LRMA Exp_VininI_Trend_LRMA

O sistema de negociação Exp_VininI_Trend_LRMA se baseia na variação da direção da tendência do indicador VininI_Trend_LRMA.

Ergodic CSI-Oscillator Blau_Ergodic_CSI Ergodic CSI-Oscillator Blau_Ergodic_CSI

Ergodic CSI-Oscillator por William Blau.

Ergodic CMI-Oscillator Blau_Ergodic_CMI Ergodic CMI-Oscillator Blau_Ergodic_CMI

Ergodic CMI-Oscillator por Willam Blau.

A classe para desenhar o indicador Estocástico usando o buffer anel. A classe para desenhar o indicador Estocástico usando o buffer anel.

A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Oscilador Estocástico utilizando o algoritmo do buffer anel.