Autor real:

Yuriy Tokman

As combinações de velas foram retiradas do livro de Elder "Japanese candlesticks".

O indicador dado exibe as seguintes combinações de velas

Martelo de alta;

Engolfo de alta;

Cobertura de Nuvem Negra de alta;

Dodge;

Gap de alta;

Cobertura de Nuvem Negra de baixa;

Engolfo de baixa;

Martelo de baixa.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 15.09.2008.

Fig.1 Indicador ytg_Japan_Candles