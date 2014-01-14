Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ytg_Japan_Candles - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Yuriy Tokman
As combinações de velas foram retiradas do livro de Elder "Japanese candlesticks".
O indicador dado exibe as seguintes combinações de velas
- Martelo de alta;
- Engolfo de alta;
- Cobertura de Nuvem Negra de alta;
- Dodge;
- Gap de alta;
- Cobertura de Nuvem Negra de baixa;
- Engolfo de baixa;
- Martelo de baixa.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 15.09.2008.
Fig.1 Indicador ytg_Japan_Candles
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1373
