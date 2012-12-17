Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ytg_Japan_Candles - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4654
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Yuriy Tokman
Свечные комбинации взяты из книги Элдера "Японские свечи".
Данный индикатор указывает на следующие свечные комбинации:
- Бычий молот;
- Бычье поглощение;
- Бычья завеса из темных облаков;
- Додж;
- Медвежий просвет в облаках;
- Медвежья завеса из темных облаков;
- Медвежье поглощение;
- Медвежий молот.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.09.2008.
Рис.1 Индикатор ytg_Japan_Candles
Класс предназначен для расчета технического индикатора Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) с использованием алгоритма кольцевого буфера.Класс для построения OsCD с использованием кольцевого буфера
Класс предназначен для расчета технического индикатора Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMA) с использованием алгоритма кольцевого буфера.
Торговая система Exp_VininI_Trend_LRMA построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором VininI_Trend_LRMA.Breakout Bars Trend v2
Вторая (исправленная и дополненная) версия альтернативного индикатора для определения тренда на основе пробойных баров и расстояния от экстремумов. Добавлены уровни разворота и размеры предыдущих трендов.