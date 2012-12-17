Реальный автор:

Yuriy Tokman

Свечные комбинации взяты из книги Элдера "Японские свечи".

Данный индикатор указывает на следующие свечные комбинации:

Бычий молот;

Бычье поглощение;

Бычья завеса из темных облаков;

Додж;

Медвежий просвет в облаках;

Медвежья завеса из темных облаков;

Медвежье поглощение;

Медвежий молот.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.09.2008.

Рис.1 Индикатор ytg_Japan_Candles