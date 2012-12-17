CodeBaseРазделы
Индикаторы

ytg_Japan_Candles - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

Yuriy Tokman

Свечные комбинации взяты из книги Элдера "Японские свечи".

Данный индикатор указывает на следующие свечные комбинации:

  • Бычий молот;
  • Бычье поглощение;
  • Бычья завеса из темных облаков;
  • Додж;
  • Медвежий просвет в облаках;
  • Медвежья завеса из темных облаков;
  • Медвежье поглощение;
  • Медвежий молот. 

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  15.09.2008. 

Рис.1 Индикатор ytg_Japan_Candles

