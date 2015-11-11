Pon "Me gusta" y sigue las noticias
La clase CComment - librería para MetaTrader 5
La clase ССomment se ha pensado como la ampliación de las posibilidades de la función estándar Comment y ha sido diseñado para mostrar en el panel un comentario de varias líneas. A través de los métodos de la clase se puede establecer el color, la fuente, el estilo y el intervalo entre líneas. El panel puede desplazarse dentro de los límites de la pantalla con la ayuda del ratón.
Se ha dejado intacta, para que sea posible la compatibilidad inversa, la posibilidad de mostrar comentarios de forma estándar, en la esquina superior izquierda de la pantalla, por encima del gráfico. En el caso de que su esquema de color cambie de manera activa, en la clase se contempla el modo de ajuste automático de la gama de color. En este modo se analiza el color del fondo y se establece automáticamente un color de contraste para el texto.
El panel es muy cómodo de usar para la representación de los ajustes principales del experto. En los adjuntos dispondrá de un ejemplo de un experto así. Su código es igualmente compatible con MQL4.
