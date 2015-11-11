CodeBaseSecciones
Indicadores

FX5_SelfAdjustingWPR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

FX5

Oscilador WPR con límites de sobrecompra/sobreventa en forma de bandas de Bollinger.

Parámetros de entrada del indicador:

input uint Length=12; // Periodo WPR
input double BandsDeviation=2.0; // Desviación
input bool MA_Method=true; // Usar suavización para Bollinger
input int Shift=0; // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras

Fig. 1. Indicador FX5_SelfAdjustingWPR

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13681

