代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
程序库

CComment 类 - MetaTrader 5程序库

Andriy Voitenko | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1635
等级:
(66)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
comment.mqh (11.86 KB) 预览
\MQL5\Experts\
comment_test.mq5 (4.5 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

类 ССomment 设计用于扩展标准 Comment 函数的能力。它的目的是在一块面板上显示多行注释。这个类的方法允许您指定文字颜色, 字体, 样式和线间宽度。您可以用鼠标在屏幕内移动面板。

出于向后兼容的目的, 我们保留了在图表的左上角输出注释的标准方式。该类有能力在定期更换配色方案的情况下自动调节颜色。在此模式下, 背景色分析和对比文字颜色被自动设置。

面板对于显示 EA 的主要设置非常有用。这种 EA 的一个例程包括在内。其代码与 MQL4 兼容。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13688

FX5_SelfAdjustingWPR FX5_SelfAdjustingWPR

带有超买/超卖区域边界的 WPR 振荡器所形成的布林带。

FX5_SelfAdjustingMFI FX5_SelfAdjustingMFI

带有超买/超卖区域边界的 MFI 振荡器所形成的布林带。

FX5_SelfAdjustingWPR_HTF FX5_SelfAdjustingWPR_HTF

指标 FX5_SelfAdjustingWPR 在输入参数中有时间帧选项。

FX5_SelfAdjustingMFI_HTF FX5_SelfAdjustingMFI_HTF

指标 FX5_SelfAdjustingMFI 在输入参数中有时间帧选项。