类 ССomment 设计用于扩展标准 Comment 函数的能力。它的目的是在一块面板上显示多行注释。这个类的方法允许您指定文字颜色, 字体, 样式和线间宽度。您可以用鼠标在屏幕内移动面板。

出于向后兼容的目的, 我们保留了在图表的左上角输出注释的标准方式。该类有能力在定期更换配色方案的情况下自动调节颜色。在此模式下, 背景色分析和对比文字颜色被自动设置。

面板对于显示 EA 的主要设置非常有用。这种 EA 的一个例程包括在内。其代码与 MQL4 兼容。