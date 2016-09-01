CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Bibliotheken

Die Klasse CComment - Bibliothek für den MetaTrader 5

Andriy Voitenko
1064
(66)
\MQL5\Include\
comment.mqh (11.86 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
comment_test.mq5 (4.5 KB) ansehen
Die Klasse ССomment wurde wie eine Funktionserweiterung für die standarte Funktion Comment erstellt und es ist für die Anzeige einer mehrzeiligen Kommentar im Bedienfeld vorgesehen. Durch die Methoden der Klasse kann man Farbe, Schrift, Style und den Intervall zwischen Zeilen des Textes geben. Das Bedienfeld kann man mit der Maus im Bereich des Bildschirmes bewegen.

Für eine gegen Anpassung gibt es die Möglichkeit, die Kommentaren nach standarter Weise in der linken Ecke des Bildschirmes über dem Chart anzuzeigen. Falls es bei Ihnen das farbige Schema sich aktiv ändert, in der Klasse ist ein Auto-Modus der Einstellungen für Farbskala vorgesehen. In diesem Modus wird die Farbe des Hintergrunds analysiert und es wird automatisch eine bunte Farbe des Textes eingestellt.

Das Bedienfeld ist bequem für die Anzeige der Haupteinstellungen des Experten. Das Muster eines solchen Experten ist im Anhang. Sein Code kann auch mit MQL4 zusammenpassen.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13688

FX5_SelfAdjustingWPR FX5_SelfAdjustingWPR

Der Oszillator WPR mit Bereichen Übergekauft/Überverkauft als Bollinger-Bänder.

FX5_SelfAdjustingMFI FX5_SelfAdjustingMFI

Der Oszillator MFI mit Bereichen Übergekauft/Überverkauft als Bollinger-Bänder.

FX5_SelfAdjustingWPR_HTF FX5_SelfAdjustingWPR_HTF

Der Indikator FX5_SelfAdjustingWPR mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

FX5_SelfAdjustingMFI_HTF FX5_SelfAdjustingMFI_HTF

Der Indikator FX5_SelfAdjustingMFI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.