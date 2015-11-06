CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Bibliotecas

CComment Class - biblioteca para MetaTrader 5

Andriy Voitenko | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
4217
Avaliação:
(66)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
comment.mqh (11.86 KB) visualização
\MQL5\Experts\
comment_test.mq5 (4.5 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A classe ССomment foi projetada para aumentar as possibilidades da função padrão Comment. Sua finalidade é exibir um comentário de várias linhas num painel. Métodos dessa classe permitem que você especifique a cor de texto, fonte, estilo e espaçamento entre linhas. Você pode mover o painel dentro do espaço da tela com o mouse.

Para efeitos de retrocompatibilidade, preservamos a maneira padrão de emitir o comentário no canto superior esquerdo do gráfico. A classe tem a possibilidade de ajustar automaticamente as cores, caso o esquema das mesmas seja alterado regularmente. Neste modo, a cor de fundo é analisada e a cor de contrastate do texto é definida automaticamente.

O painel é útil para exibir as principais configurações de um Expert Advisor. Um exemplo de tal EA está incluído neste artigo. Seu código é compatível com MQL4.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13688

FX5_SelfAdjustingWPR FX5_SelfAdjustingWPR

O oscilador WPR com os limites das zonas sobrecompradas/sobrevendidas na forma de bandas Bollinger.

FX5_SelfAdjustingMFI FX5_SelfAdjustingMFI

O oscilador MFI com os limites das zonas sobrecompradas/sobrevendidas na forma de bandas Bollinger.

FX5_SelfAdjustingWPR_HTF FX5_SelfAdjustingWPR_HTF

O indicador FX5_SelfAdjustingWPR com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

FX5_SelfAdjustingMFI_HTF FX5_SelfAdjustingMFI_HTF

O indicador FX5_SelfAdjustingMFI com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.