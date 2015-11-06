A classe ССomment foi projetada para aumentar as possibilidades da função padrão Comment. Sua finalidade é exibir um comentário de várias linhas num painel. Métodos dessa classe permitem que você especifique a cor de texto, fonte, estilo e espaçamento entre linhas. Você pode mover o painel dentro do espaço da tela com o mouse.

Para efeitos de retrocompatibilidade, preservamos a maneira padrão de emitir o comentário no canto superior esquerdo do gráfico. A classe tem a possibilidade de ajustar automaticamente as cores, caso o esquema das mesmas seja alterado regularmente. Neste modo, a cor de fundo é analisada e a cor de contrastate do texto é definida automaticamente.

O painel é útil para exibir as principais configurações de um Expert Advisor. Um exemplo de tal EA está incluído neste artigo. Seu código é compatível com MQL4.