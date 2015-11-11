Indicador FX5_SelfAdjustingWPR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador FX5_SelfAdjustingWPR.mq5.

Fig. 1. Indicador FX5_SelfAdjustingWPR_HTF