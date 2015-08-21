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Класс CComment - библиотека для MetaTrader 5
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Класс ССomment задумывался как расширение возможностей стандартной функции Comment и предназначен для вывода многострочного комментария на панель. Через методы класса можно задать цвет, шрифт, стиль и междустрочный интервал текста. Панель можно перемещать мышью в пределах экрана.
Для обратной совместимости оставлена возможность выводить комментарий стандартным способом в левый верхний угол экрана поверх графика. В случае если у вас активно меняется цветовая схема, в классе предусмотрен режим автоматической подстройки цветовой гаммы. В этом режиме анализируется цвет фона и автоматически устанавливается контрастный цвет текста.
Панель удобно использовать для отображения основных настроек эксперта. Пример такого эксперта находится в приложении. Его код также совместим с MQL4.
Индикатор FX_Sniper_Ergodic_CCI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.FX5_SelfAdjustingMFI_HTF
Индикатор FX5_SelfAdjustingMFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор Gaus_MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.GRFLeadingEdge_HTF
Индикатор GRFLeadingEdge с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.