Класс ССomment задумывался как расширение возможностей стандартной функции Comment и предназначен для вывода многострочного комментария на панель. Через методы класса можно задать цвет, шрифт, стиль и междустрочный интервал текста. Панель можно перемещать мышью в пределах экрана.

Для обратной совместимости оставлена возможность выводить комментарий стандартным способом в левый верхний угол экрана поверх графика. В случае если у вас активно меняется цветовая схема, в классе предусмотрен режим автоматической подстройки цветовой гаммы. В этом режиме анализируется цвет фона и автоматически устанавливается контрастный цвет текста.

Панель удобно использовать для отображения основных настроек эксперта. Пример такого эксперта находится в приложении. Его код также совместим с MQL4.