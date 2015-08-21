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Класс CComment - библиотека для MetaTrader 5

Andriy Voitenko
Andriy Voitenko

Andriy Voitenko

4.9 (337)
* Создание серверных плагинов и менеджерских приложений для MetaTrader 4/5.
* Программирование MQL4 и MQL5. Написание советников, индикаторов и скриптов.
* Другие направления: C#, C++, Delphi, PHP, MySQL, Telegram Bots, Windows Installers and Mathematical solutions.
4 статьи 19 кодов 7 тем 411 комментариев
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Просмотров:
4026
Рейтинг:
(66)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
comment.mqh (11.86 KB) просмотр
\MQL5\Experts\
comment_test.mq5 (4.5 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Класс ССomment задумывался как расширение возможностей стандартной функции Comment и предназначен для вывода многострочного комментария на панель. Через методы класса можно задать цвет, шрифт, стиль и междустрочный интервал текста. Панель можно перемещать мышью в пределах экрана.

Для обратной совместимости оставлена возможность выводить комментарий стандартным способом в левый верхний угол экрана поверх графика. В случае если у вас активно меняется цветовая схема, в классе предусмотрен режим автоматической подстройки цветовой гаммы. В этом режиме анализируется цвет фона и автоматически устанавливается контрастный цвет текста.

Панель удобно использовать для отображения основных настроек эксперта. Пример такого эксперта находится в приложении. Его код также совместим с MQL4.

FX_Sniper_Ergodic_CCI_HTF FX_Sniper_Ergodic_CCI_HTF

Индикатор FX_Sniper_Ergodic_CCI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

FX5_SelfAdjustingMFI_HTF FX5_SelfAdjustingMFI_HTF

Индикатор FX5_SelfAdjustingMFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Gaus_MA_HTF Gaus_MA_HTF

Индикатор Gaus_MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

GRFLeadingEdge_HTF GRFLeadingEdge_HTF

Индикатор GRFLeadingEdge с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.