FX5_SelfAdjustingMFI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador FX5_SelfAdjustingMFI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador FX5_SelfAdjustingMFI.mq5.

Fig. 1. Indicador FX5_SelfAdjustingMFI_HTF

Fig. 1. Indicador FX5_SelfAdjustingMFI_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13692

