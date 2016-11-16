ССommentクラスは標準的なComment関数の機能拡張のために設計されました。その目的は、パネルに複数行のコメントを表示することです。このクラスのメソッドでは、テキストの色、フォント、スタイル、及び行間隔が指定できます。画面スペース内のパネルはマウスで移動することができます。

後方互換性のために、チャートの左上隅にコメントを出力する標準的な方法は保持されました。クラスには、カラースキームが定期的に変更される場合に自動的に色を調整する機能があります。このモードでは、背景色が分析され、コントラストのあるテキストの色が自動的に設定されます。

このパネルは、エキスパートアドバイザーのメイン設定を表示するのに便利です。そのようなEAの例が含まれています。コードはMQL4と互換性があります。



