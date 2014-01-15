El sistema de comercio Exp_VininI_Trend se basa en el cambio de dirección de la tendencia mostrada por el indicador VininI_Trend.



La señal se forma cuando la barra se cierra dependiendo del algoritmo elegido en el parámetro de entrada para la formación de señales:

input AlgMode Mode=BREAKDOWN;

Son posibles dos variantes del algoritmo:

El avance de los niveles del indicador Nivel superior y el Nivel inferior; Cambio de dirección del indicador.

Coloca el fichero compilado VininI_Trend.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

Resultados de la prueba para NZDUSD H4 en 2011:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas