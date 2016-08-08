無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_VininI_Trend - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 740
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Exp_VininI_Trend取引システムはVininI_Trend指標で表示されるトレンド方向の変化に基づいています。
取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに入力パラメータで選ばれたアルゴリズムでシグナルが形成された場合に形成されます。
input AlgMode Mode=BREAKDOWN; // 市場参入アルゴリズム
2つアルゴリズムのバリエーションが可能です。
- 指標のUpLevelおよびDnLevelレベルのブレイクスルー
- 指標方向の変更
コンパイルされたVininI_Trend.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図１チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のNZDUSDの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1365
