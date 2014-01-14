CodeBaseSeções
Exp_VininI_Trend - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O sistema de negociação Exp_VininI_Trend se baseia na variação da direção da tendência do indicador VininI_Trend.

O sinal de negociação é formado após o fechamento da barra e depende do algortitmo escolhido nos parâmetros de entrada para a formação do sinal.

input AlgMode Mode=BREAKDOWN;     //algoritmo para entrada no mercado

É possível escolher duas variantes do algoritmo:

  1. O rompimento dos níveis de UpLevel e DnLevel do indicador;
  2. Variação da direção do indicador.

Coloque o arquivo compilado VininI_Trend.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

 Resultados do teste para o par NZDUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1365

