到包裹
EA

Exp_VininI_Trend - MetaTrader 5EA

exp_vinini_trend.mq5 (16.81 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (115.25 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
vinini_trend.mq5 (15.07 KB) 预览
此 Exp_VininI_Trend 交易系统基于 VininI_Trend 指标的趋势方向改变。在柱线收盘时，依据输入参数选择算法生成的信号，产生执行交易的信号。 

input AlgMode Mode=BREAKDOWN;     //市场入场算法

两种可能的算法变种:

  1. 突破指标的 UpLevel 和 DnLevel 水平;
  2. 指标方向改变。

放置 VininI_Trend.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

图例. 1. 图表上的成交历史实例

 测试结果 从 2011 品种 NZDUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

Exp_CorrectedAverage Exp_CorrectedAverage

突破交易系统，使用 CorrectedAverage 移动均线。

VininI_Trend_LRMA VininI_Trend_LRMA

一个趋势指标，检测 LRMA 均线以及一群它的信号线的信号值，信号线群按算术级数改变周期。

Exp_VininI_Trend_LRMA Exp_VininI_Trend_LRMA

此 Exp_VininI_Trend_LRMA 交易系统基于 VininI_Trend_LRMA 指标的趋势方向改变。

DecEMA DecEMA

此移动均线代表它自身的 EMA 平滑序列的线形组合，采用指数平均算法 (EMA)。