此 Exp_VininI_Trend 交易系统基于 VininI_Trend 指标的趋势方向改变。在柱线收盘时，依据输入参数选择算法生成的信号，产生执行交易的信号。

input AlgMode Mode=BREAKDOWN;

两种可能的算法变种:

突破指标的 UpLevel 和 DnLevel 水平; 指标方向改变。

放置 VininI_Trend.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例

测试结果 从 2011 品种 NZDUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表