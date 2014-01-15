CodeBaseSecciones
Indicadores

XMA_TrendSignal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
xma_trendsignal.mq5 (10.27 KB) ver
El indicador XMA_TrendSignal define tres estados del mercado, tales como plano, tendencia y tendencia muy fuerte.

Los valores de los indicadores se establecen en el intervalo de -1 o +1 in dependiendo de la dirección del movimiento. En los valores de tendencia moderada son de -2 o +2, y en las tendencias fuertes son de -3 y +3. Las barras del indicador son coloreadas en el color correspondiente dependiendo de la fuerza y la dirección de la tendencia. El principal instrumento para medir la fuerza de la tendencia en el indicador es la tasa de cambio de la tendencia expresada en puntos. Parámetros de entrada para la fijación de los valores límite de estas tasas:

input uint MA1_Level=20// Gatillo plano
input uint MA2_Level=60;   // Gatillo tendencia

El indicador requiere un ajuste aplicado para cada instrumento financiero concreto y su temporalidad. Para cada temporalidad se debe tener la configuración más óptima para la activación de los niveles!

El indicador utiliza la librería de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Fig.1 El indicador XMA_TrendSignal

up3x1 up3x1

Asesor Experto basado en tres medias móviles y la salida utilizando el Stop Loss o Take Profit. Se establece una entrada al mercado tras la conclusión de una tendencia en el cambio de tendencia.

Exp_VininI_Trend Exp_VininI_Trend

El sistema de comercio Exp_VininI_Trend se basa en el cambio de dirección de la tendencia mostrada por el indicador VininI_Trend.

Universal_Investor Universal_Investor

Asesor Experto que opera basado en las medias móviles exponencial y linear weighted con el mismo período.

TrendCapture TrendCapture

Asesor Experto que opera en base a los indicadores SAR y ADX donde la dirección de la operación se selecciona basándose en los resultados comerciales.