El indicador XMA_TrendSignal define tres estados del mercado, tales como plano, tendencia y tendencia muy fuerte.

Los valores de los indicadores se establecen en el intervalo de -1 o +1 in dependiendo de la dirección del movimiento. En los valores de tendencia moderada son de -2 o +2, y en las tendencias fuertes son de -3 y +3. Las barras del indicador son coloreadas en el color correspondiente dependiendo de la fuerza y la dirección de la tendencia. El principal instrumento para medir la fuerza de la tendencia en el indicador es la tasa de cambio de la tendencia expresada en puntos. Parámetros de entrada para la fijación de los valores límite de estas tasas:

input uint MA1_Level= 20 ; input uint MA2_Level= 60 ;

El indicador requiere un ajuste aplicado para cada instrumento financiero concreto y su temporalidad. Para cada temporalidad se debe tener la configuración más óptima para la activación de los niveles!

El indicador utiliza la librería de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Fig.1 El indicador XMA_TrendSignal