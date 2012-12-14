CodeBaseРазделы
Советники

Exp_VininI_Trend - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликован:
Обновлен:
Торговая система Exp_VininI_Trend построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором VininI_Trend.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, в зависимости от выбранного алгоритма формирования сигналов с помощью входного параметра:

input AlgMode Mode=BREAKDOWN;     //алгоритм для входа в рынок

Возможно два варианта алгоритмов:

  1. Пробой уровней UpLevel и DnLevel индикатором;
  2. Изменение направления движения индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора VininI_Trend.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

 Результаты тестирования за 2011 год на NZDUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

XMA_TrendSignal XMA_TrendSignal

Индикатор, фиксирующий три состояния рынка.

Класс для построения MACD с использованием кольцевого буфера Класс для построения MACD с использованием кольцевого буфера

Класс предназначен для расчета технического индикатора Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

Класс для построения OsCD с использованием кольцевого буфера Класс для построения OsCD с использованием кольцевого буфера

Класс предназначен для расчета технического индикатора Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMA) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

Класс для построения Stochastic с использованием кольцевого буфера Класс для построения Stochastic с использованием кольцевого буфера

Класс предназначен для расчета технического индикатора Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) с использованием алгоритма кольцевого буфера.