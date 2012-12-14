Ставь лайки и следи за новостями
Exp_VininI_Trend - эксперт для MetaTrader 5
- 2750
Торговая система Exp_VininI_Trend построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором VininI_Trend.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, в зависимости от выбранного алгоритма формирования сигналов с помощью входного параметра:
input AlgMode Mode=BREAKDOWN; //алгоритм для входа в рынок
Возможно два варианта алгоритмов:
- Пробой уровней UpLevel и DnLevel индикатором;
- Изменение направления движения индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора VininI_Trend.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на NZDUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
