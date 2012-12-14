Торговая система Exp_VininI_Trend построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором VininI_Trend.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, в зависимости от выбранного алгоритма формирования сигналов с помощью входного параметра:

input AlgMode Mode=BREAKDOWN;

Возможно два варианта алгоритмов:

Пробой уровней UpLevel и DnLevel индикатором; Изменение направления движения индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора VininI_Trend.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на NZDUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования