up3x1 - Asesor Experto para MetaTrader 5
Este Asesor Experto se reescribió desde MQL4 y fue publicado originalmente aquí https://www.mql5.com/en/code/8097 por su autor izhutov.
¿Cómo funciona?
Son utilizadas tres MA's. Cuando la MA rápida cruza la MA media, mientras que la MA media y la MA rápida están por debajo de la MA lenta, se abre una posición de Compra. Es todo lo contrario en una posición de venta - la MA rápida cruza la MA media a la baja, mientras la MA media y la MA rápida MA están por encima a la MA lenta.
El tamaño del lote para las posiciones que se abrirán puede ser fijo o proporcional al margen libre. Existe una función adicional para reducir el tamaño del lote en pérdidas - A más operaciones perdedoras consecutivas, el tamaño del lote es más pequeño. Se puede ajustar el trailing stop para una posición abierta.
La imagen muestra el rendimiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias.
Parámetros
- MaximumRisk - Riesgo (se utiliza si Lots = 0).
- Lots - Lote.
- DecreaseFactor - Factor de reducción del lote después de perder operaciones. 0 - reducción deshabilitada. Cuanto menor sea el valor, mayor es la reducción. Cuando no sea posible reducir el tamaño del lote, se abre la posición con el lote mínimo.
- TakeProfit - Take Profit en puntos.
- StopLoss - Stop Loss en puntos.
- TrailingStop - Trailing Stop en puntos. Si el valor es 0, 0, la función de Trailing stop está desactivada.
- FastPeriod - Periodo de la MA Rápida.
- FastShift - Cambio de la MA Rápida.
- MiddlePeriod - Periodo de la MA Media.
- MiddleShift - Cambio de la MA Media.
- SlowPeriod - Periodo de MA Lenta.
- SlowShift - Cambio de la MA Lenta
Nota
No se recomienda establecer los valores de FastShift, MiddleShift y SlowShift a menos de 1. El Asesor Experto comprueba los indicadores en la barra cero sólo cuando la nueva barra abre (se supone que no funciona en (la formación) de la barra cero). La versión original en absoluto no tiene ningún parámetro externo para las medias móviles.
