Trade_Time - indicador para MetaTrader 5

Olegs Kucerenko | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
trade_time.mq5 (4.54 KB) ver
Algunos sistemas de trading manuales de intradía utilizan el inicio de comercio y la parada de comercio. Por ejemplo, el rango nocturno es determinado a las 8 a.m. Después de las 20:00 no están permitidas nuevas operaciones y las operaciones abiertas se cierran por la fuerza.

Este indicador señala un período de operación que especifica la hora de inicio del comercio y la hora de finalización del comercio.

 

Puede establecer diferentes colores del rectángulo para diferentes esquemas de color y utilizar el relleno.                           

                                                              


El funcionamiento del indicador se muestra en este vídeo:

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1072

