Algunos sistemas de trading manuales de intradía utilizan el inicio de comercio y la parada de comercio. Por ejemplo, el rango nocturno es determinado a las 8 a.m. Después de las 20:00 no están permitidas nuevas operaciones y las operaciones abiertas se cierran por la fuerza.

Este indicador señala un período de operación que especifica la hora de inicio del comercio y la hora de finalización del comercio.

Puede establecer diferentes colores del rectángulo para diferentes esquemas de color y utilizar el relleno.







El funcionamiento del indicador se muestra en este vídeo: