Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Trade_Time - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2179
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Algunos sistemas de trading manuales de intradía utilizan el inicio de comercio y la parada de comercio. Por ejemplo, el rango nocturno es determinado a las 8 a.m. Después de las 20:00 no están permitidas nuevas operaciones y las operaciones abiertas se cierran por la fuerza.
Este indicador señala un período de operación que especifica la hora de inicio del comercio y la hora de finalización del comercio.
Puede establecer diferentes colores del rectángulo para diferentes esquemas de color y utilizar el relleno.
El funcionamiento del indicador se muestra en este vídeo:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1072
La clase está diseñada para el cálculo del indicador técnico Media Móvil del Oscilador (Moving Average of Oscillator, OsMA) usando el algoritmo del buffer circualr.CCI_DrawMode
Implementación de la opción de cambiar el modo de dibujo, como se ejemplifica en el indicador CCI.
El sistema de comercio Exp_VininI_Trend se basa en el cambio de dirección de la tendencia mostrada por el indicador VininI_Trend.up3x1
Asesor Experto basado en tres medias móviles y la salida utilizando el Stop Loss o Take Profit. Se establece una entrada al mercado tras la conclusión de una tendencia en el cambio de tendencia.