VininI_Trend - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Victor Nicolaev
Indicador de tendencia que determina sus valores en base a las señales con el grupo de Medias Móviles, cuyos períodos cambian en la progresión aritmética.
El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base el 19.09.2008.
Fig.1 El indicador VininI_Trend
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1358
