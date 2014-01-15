CodeBaseSecciones
VininI_Trend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real:

Victor Nicolaev

Indicador de tendencia que determina sus valores en base a las señales con el grupo de Medias Móviles, cuyos períodos cambian en la progresión aritmética.

El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base el 19.09.2008.

Fig.1 El indicador VininI_Trend

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1358

