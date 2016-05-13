und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_VininI_Trend - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 792
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das Exp_VininI_Trend Handelssystem basiert auf durch den VininI_Trend Indikator angezeigten Änderungen der Trendrichtung.
Ein Signal zum Ausführen eines Trades wird beim Schließen eines Balkens abhängig vom in den Eingabeparamtern gewählten Algorithmus zur Bildung eines Signals gebildet:
input AlgMode Mode=BREAKDOWN; //Algorithmus zum Einstieg in den Markt
Zwei Varianten des Algorithmus sind möglich:
- Der Ausbruch über UpLevel und DnLevel Levels des Indikator;
- Änderung der Indikatorrichtung.
Speichern Sie die compilierte VininI_Trend.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnisse für 2014 2011 für NZDUSD H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1365
Dieser Indikator zeigt dreit Varianten der Uhrzeit im Chart an: lokal, Serverzeit und GMT!Exp_CorrectedAverage
Ausbruchsystem mit dem CorrectedAverage Moving Average.
Das Exp_VininI_Trend_LRMA Handelssystem basiert auf Änderung der Trendrichtung die durch den VininI_Trend_LRMA Indikator angezeigt wird.Klasse zum Zeichnen des OsCD unter Verwendung des Ringbuffers
Diese Klasse wurde zur Berechnung des technischen Indikators Moving Average of Oszillator (Moving Average of Oszillator, OsMA) mit Hilfe des Algorithmus des Ringbuffers entworfen.