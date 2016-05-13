CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_VininI_Trend - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
792
(17)
exp_vinini_trend.mq5 (9.92 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
vinini_trend.mq5 (9.63 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Das Exp_VininI_Trend Handelssystem basiert auf durch den VininI_Trend Indikator angezeigten Änderungen der Trendrichtung.

Ein Signal zum Ausführen eines Trades wird beim Schließen eines Balkens abhängig vom in den Eingabeparamtern gewählten Algorithmus zur Bildung eines Signals gebildet:

input AlgMode Mode=BREAKDOWN;     //Algorithmus zum Einstieg in den Markt

Zwei Varianten des Algorithmus sind möglich:

  1. Der Ausbruch über UpLevel und DnLevel Levels des Indikator;
  2. Änderung der Indikatorrichtung.

Speichern Sie die compilierte VininI_Trend.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2014 2011 für NZDUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1365

